AO interviste, Serena Williams: “Al matrimonio penserò dopo il torneo”

Australian Open, primo turno: [2] S. Williams b. B. Bencic 6-4, 6-3. L’intervista del dopo partita a Serena Williams

È stato il tuo primo match importante della stagione. Come valuti la tua prestazione?

Credo sia stata piuttosto buona. Lei è un’ottima giocatrice ma credo di essere stata brava a iniziare subito bene.

C’è stato un momento, all’inizio del secondo set, in cui hai vinto cinque game di fila ed eri incontenibile. Alla fine è cambiato qualcosa?

Penso di non essere stata più aggressiva come lo ero in quei primi game, e poi lei ha cominciato a giocare meglio. Ho commesso degli errori in alcuni momenti fondamentali ma, in generale, ho lottato su tutti i punti e alla fine sono riuscita a vincere.

Com’è andata oggi con il caldo?

È andata bene, il caldo non mi ha dato nessun fastidio.

Hai riscontrato qualche differenza rispetto all’ultimo match che hai giocato contro di lei in Canada?

Non so. Ho avuto la sensazione che lei sia diventata più potente. L’ultima volta in Canada lei mi ha battuto, ma onestamente non ricordo molto di quella partita. Ricordo solo che lei giocò benissimo.

Hai una t-shirt con la scritta “Equality”. Cosa significa “uguaglianza” per te e quali sono, oggi, i tuoi pensieri su King?

C’è appena stato il Martin Luther King Day, ed è importante diffondere il messaggio di uguaglianza, che è quello che lui ha predicato continuamente: uguaglianza e diritti per tutti. Per questo, la Nike e gli atleti Nike vogliono essere parte di questo movimento, soprattutto ora a ridosso del Martin Luther King Day. Vogliamo parlare delle cose in cui crediamo, e l’uguaglianza è una di queste.

Sei preoccupata per il futuro del concetto di uguaglianza negli Stati Uniti?

Credo che, in generale, debba essere una preoccupazione di tutti. Dobbiamo continuare a impegnarci per andare avanti e far sì che ci siano gli stessi diritti per tutti. Non dobbiamo fermarci. Bisogna continuare a far crescere la consapevolezza su certi argomenti.

Sono tanti anni ormai che giochi questo torneo. Pensi che gli Australian Open siano migliorati e in cosa?

Ci sono stati moltissimi miglioramenti; sono cambiate molte cose, ogni volta che torno qui trovo molti aspetti migliorati, e questo è bellissimo.

Nei giorni scorsi Venus ha detto che, in un certo senso, aprirai una strada nuova nella tua relazione. Avrai una specie di assaggio della vita reale. Ovviamente essere fidanzata è una cosa meravigliosa, soprattutto per un’atleta abituata sempre a girare il mondo. Cosa significa questo per te? Ti senti cambiata? Come ci si sente?

Direi che ci si sente bene. Devo dire che ancora non ci ho pensato, credo che lo farò dopo il torneo. Ho detto che a febbraio comincerò a pensare a quest’altra grande tappa della mia vita, ma ora sono concentrata sul torneo e penserò solo a questo.

Traduzione di Alessia Gentile