Karin Knapp e Francesco Piccari, promessi sposi il primo aprile (e non è un pesce)

Karin Knapp - Australian Open 2017 (foto di Roberto Dell'Olivo)

MELBOURNE – Sfortunata all’esordio qui agli Australian Open, sconfitta per ritiro a causa di un problema al ginocchio, Karin Knapp potrà consolarsi coronando il fidanzamento con il compagno e coach Francesco Piccari

dal nostro inviato a Melbourne

Non può essere certo soddisfatta, la tennista altoatesina Karin Knapp, uscita dolorante dal campo 22 degli Australian Open dopo essere stata costretta al ritiro contro la giocatrice di Taipei Su-Wei Hsieh. L’infortunio al ginocchio destro che la tormenta da tempo non è ancora risolto, e possiamo solo immaginare la frustrazione di una tennista che avrebbe tutte le potenzialità per arrivare a risultati ben più prestigiosi. Nel dedicarle il più sincero “in bocca al lupo” possibile, apprendiamo da una testata regionale del lazio che per il matrimonio con il fidanzato storico, nonchè allenatore, Francesco Piccari, è stata decisa una data: il primo di aprile, l’avviso è stato affisso sull’albo pretorio del comune di Anzio.

Possiamo solo augurare, insieme a tutta la redazione di Ubitennis, alla simpaticissima Karin ogni felicità insieme a Francesco, e se magari, dal punto di vista professionale, i due ragazzi potessero avere nel tennis le soddisfazioni che meritano, una bella favola sarebbe completa.