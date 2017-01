Mondo Futures: Balasz domina in Tunisia, successo azzurro nel doppio

Attila Balasz

Successi per i ventunenni Hamou e Majchrzak a Bagnoles-de-l’Orne e Antalya, Giron vince a sorpresa a Long Beach. Ad Hammamet Bortolotti e Gabrieli siglano il primo successo italiano della stagione

Long Beach, Stati Uniti F2 ($25.000 + H) – Finale a sorpresa sul duro californiano di Long Beach, a contendersi il secondo Futures statunitense sono infatti Marcos Giron e Collin Altamirano, quest’ultimo inserito in tabellone come wild card. I due statunitensi si sono fatti strada in un tabellone che ha visto Paul Tommy (tds numero 1) perdere ai quarti con lo svedese Carl Soderlund (tds numero 7), quest’ultimo sconfitto poi in semifinale 6-3 4-6 6-4 da Altamirano. Giron invece prima di arrivare in finale ha eliminato Emilio Gomez (tds numero 3) e Evans King (tds numero 5). Nell’atto conclusivo il classe ’93 ha avuto la meglio su Altamirano in due set 7-6(3) 6-1.

Risultato finale:

M. Giron b. C. Altamirano 7-6(3) 6-1

Bagnoles-de-l’Orne, Francia F1 ($15.000 + H) – Comincia bene l’anno Maxime Hamou che vince il suo ottavo Futures in carriera in rimonta contro il numero 1 del seeding Constant Lestienne 3-6 6-4 6-3. Rimonta che ha dovuto compiere anche nei quarti contro Maxime Janvier (tds numero 2) 2-6 7-6(5) 6-2, mentre in semifinale Hamou ha faticato più del previsto contro la wild card Jules Marie, vincendo solo al terzo con il punteggio di 7-6(4) 2-6 6-4.

Risultato finale:

[5] M. Hamou b. [1] C. Lestienne 3-6 6-4 6-3

Schwieberdingen, Germania F1 ($15.000) – Sull’erba sintetica di Schwieberfingen arrivano in fondo le prime quattro teste di serie del torneo. A portarsi a casa la vittoria è il russo Evgeny Karlovskiy, numero 3 del seeding, che con due rimonte elimina prima Petr Michnev (tds numero 1) in tre tie-break 6-7(4) 7-6(5) 7-6(5) e poi in finale batte Yaraslau Shyla (tds numero 4) 2-6 6-4 6-4.

Risultato finale:

[3] E. Karlovskiy b. [4] Y. Shyla 2-6 6-4 6-4

Hammamet, Tunisia F1 ($15.000) – Ad Hammamet pronostico rispettato con l’ungherese Attila Balazs che in cinque match non perde neanche un set e ha concesso in un solo set al massimo tre giochi all’avversario di turno. In finale ha battuto agevolmente per 6-3 6-1 Ivan Nedelko (tds numero 3). Tra gli italiani benino Frabrizio Ornago (tds numero 8) che si è dovuto arrendere ai quarti proprio contro Balazs con un doppio 6-2. Nel doppio vittoria di Marco Bortolotti e Tommaso Gabrieli che hanno battuto in finale Sorin Andrei Iordache e Calin Manda per 6-4 6-3.

Risultato finale:

[1] A. Balazs b. [3] I. Nedelko 6-3 6-1

Antalya, Turchia F1 ($15.000) – Finale combattuta nel primo Futures di Antalya della stagione che vede vincere il ventunenne (ha compiuto gli anni proprio durante il torneo) Kamil Majchrzak contro Liam Broady (tds numero 3) per 5-7 6-3 6-3. Il polacco numero 279 del mondo fino alla finale non ha avuto problemi nell’eliminare nell’ordine Amaury Delmas, Anton Zaitcev e Tallon Griekspoor (tds numero 4). Si è ritirato invece nel quarto di finale contro Alexandar Lazov il numero 1 del seeding Marc Sieber, il tedesco perdeva era sotto nel primo set per 5-0.

Risultato finale:

[2] K. Majchrzak b. [3] L. Broady 5-7 6-3 6-3

Plantation, Stati Uniti F3 ($15.000) – Secondo successo in carriera per Roberto Cid Subervi sulla terra della Florida. Il domenicano è stato subito messo di fronte al numero 2 del seeding Tomislav Brkic, battuto in tre set 5-7 6-4 6-2, poi, dopo un altro turno difficoltoso contro Victor Baluda, Subervi ha avuto vita facile contro Bastian Trinker (tds numero 8) e Miguel Semmler. In finale ha concluso la sua settimana da imbattuto vincendo in rimonta 6-7(4) 7-6(3) 6-0 contro Felix Auger-Aliassime.

Risultato finale:

R. Cid Subervi b. F. Auger-Aliassime 6-7(4) 7-6(3) 6-0