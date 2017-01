AO: Nishikori finalmente convince, Tsonga travolge Lajovic

Tre set senza affanni per il giapponese, dopo la prestazione mediocre offerta al primo turno con Kuznetsov. Tsonga passeggia

[5] K. Nishikori b. J. Chardy 6-3 6-4 6-3 (Andrea Lavagnini)

Nishikori e Chardy rinnovavano la tradizione che li vede affrontarsi una volta all’anno da sei stagioni consecutive; questo era infatti il loro settimo incontro e i precedenti dicevano 4-2 per il giapponese e sicuramente quello di oggi non verrà ricordato come il più spettacolare. Nishikori vince il sorteggio e, come il buon Brad Gilbert suggerisce, sceglie di rispondere. La sua strategia paga, Chardy, che al primo turno aveva beneficiato del presunto ritiro “furbetto” di Almagro, è ancora in fase di rodaggio e cede subito il servizio. Il numero cinque del mondo oggi sembra molto più cinico rispetto al match di primo turno con Kuznetsov e quasi sempre è lui a comandare sia in risposta che in battuta, sfruttando in particolare la superiorità netta sulla diagonale di rovescio. Il francese corre molto e non riesce a essere lucido nei pochi momenti in cui potrebbe liberare il suo drittone. Dopo 35 minuti si fa nuovamente breakkare e Nishikori può così incassare il primo set con il punteggio di 6-3.

Nel secondo il recente finalista del torneo di Brisbane, allenta leggermente la presa, mentre Chardy si prende qualche rischio in più, trova maggiore profondità con il rovescio e riesce quindi a girare più spesso intorno alla palla con il diritto: il risultato sono quattro break nei primi sei giochi. Le occasioni fioccano, ma ancora una volta il francese trema al momento di servire per rimanere nel set e con quattro errori consegna anche il secondo parziale al suo avversario: 6-4. Anche il terzo si apre con un break anche a causa dell’inspiegabile fretta di Nishikori che fortunatamente recupera immediatamente. Il livello di gioco cala e l’ex numero 25 del mondo è bravo a crearsi diverse occasioni, ma non a sfruttarle. Lo stesso vale per Kei che tergiversa fino all’ottavo game in cui finalmente riesce a strappare il servizio al suo avversario e a chiudere agevolmente nel game successivo.

[12] J.W. Tsonga b. D. Lajovic 6-2 6-2 6-3 (Manuel Dicorato)

Vittoria comoda ed accesso al terzo turno per il finalista dell’edizione 2008 che, in 1 ora e 46 minuti, ha avuto ragione di Dusan Lajovic. Il primo incontro tra il francese ed il numero 94 del mondo non resterà nella memoria né dei giocatori né dei tifosi che hanno gremito gli spalti. Il match infatti è stato pieno di errori, soprattutto a causa del serbo e con pochissimi momenti spettacolari. Il primo sussulto del match arriva nel secondo game quando Tsonga, mettendo in fila cinque punti, trova il primo break tracciando così quello che sarà il leitmotiv dell’incontro. La perfetta gestione al servizio da parte del francese lo porta in un battibaleno sul 5-2 e, sfruttando gli errori di Lajovic trova un secondo break. Il secondo set è la copia in carta carbone del primo: break nel primo gioco di risposta, gestione del proprio turno di battuta, break nell’ottavo gioco.

Il terzo set si apre con una novità: Lajovic arriva a palla break ma, incapace di sfruttarle più per demeriti suoi che per meriti di Tsonga, paga lo sforzo nel game successivo quando, per la terza volta, si vede strappare il servizio nel primo turno di battuta del set. Quando il terzo parziale sembra destinato ad essere sulla falsariga dei primi due, arriva il contro break immediato per gentile concessione di Tsonga. Dopo una lieve fase di nervosismo, il francese ritrova la concentrazione e, nel sesto game, trova il break che saprà gestire sino alla fine. Tsonga approda così al terzo turno dove aspetta il vincente di Sock-Khachanov

Risultati:

[17] R. Federer vs [Q] N. Rubin

[1] A. Murray vs [Q] A. Rublev

[4] S. Wawrinka vs S. Johnson

[27] B. Tomic vs V. Estrella Burgos

[5] K. Nishikori b. J. Chardy 6-3 6-4 6-3

[14] N. Kyrgios vs A. Seppi

[12] J.W. Tsonga b. D. Lajovic 6-2 6-2 6-3

[31] S. Querrey vs [WC] A. De Minaur

[10] T. Berdych vs R. Harrison

[7] M. Cilic vs D. Evans

[29] V. Troicki vs P. Lorenzi

[19] J. Isner vs M. Zverev

[23] J. Sock vs K. Khachanov

M. Jaziri b. [Q] A. Bublik 6-2 6-3 7-5

[Q] L. Lacko vs D. Sela

D. Schwartzman vs S. Darcis

AO: ordine di gioco, tabelloni, programmazione tv