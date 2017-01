AO interviste, Kerber: “Spero di non avere più questi alti e bassi”

Angelique Kerber - Australian Open 2017 (foto di Roberto Dell'Olivo)

Australian Open, secondo turno: [1] A. Kerber b. C. Witthoeft 6-2 6-7(3) 6-2. L’intervista del dopo partita ad Angelique Kerber

Sembravi frustrata alla fine del secondo set. Era per le condizioni, per il tuo gioco o c’era altro?

Ho commesso molti errori nei momenti importanti, ma alla fine sono contenta di essere riuscita a vincere. È stata una partita dura, le condizioni erano difficili. Sono riuscita a vincere e questo è ciò che conta.

Cosa pensi delle condizioni di gioco e come credi che possano aver condizionato il vostro modo di giocare?

Di sicuro non è stato semplice, soprattutto con il sole da un lato. Alla fine ho cercato di fare del mio meglio, sono al terzo turno e non vedo l’ora di giocare la prossima partita.

Credi che possa influire il fatto di aver vinto entrambi i turni al terzo set o pensi che ora riuscirai a cambiare marcia?

Fisicamente sto bene, mi sono preparata per giocare due o tre ore, quindi non è un problema. Domani avrò un giorno di riposo e starò di nuovo bene.

Giocherai la prossima partita contro Kristyna Pliskova. È abbastanza inusuale giocare contro due gemelle. Ci hai già giocato altre volte?

Non so quanto sia strano giocare contro due gemelle. L’unica cosa che posso dire è che una gioca con la destra e l’altra è mancina, questa è la differenza. Ho giocato contro di lei una sola volta qualche anno fa. Ha un gran servizio

Hai qualche programma per il tuo compleanno? Farai qualcosa di speciale stasera? Com’è festeggiare sempre il compleanno lontano da casa?

Credo che usciremo a cena, ma non so ancora dove. Visto che domani ho un giorno di riposo sarà bello uscire con il mio team e rilassarci un po’. Ricordo di aver festeggiato a casa il mio diciottesimo compleanno, ed è stata una bella festa. Tutte le altre volte ero qui, ma è bello festeggiare in Australia, qui mi sento come a casa.

In un torneo come questo c’è un giorno di riposo tra una partita e l’altra. Come gestisci questi giorni di riposo? Allenamento leggero o, al contrario, più intenso per mantenere il ritmo partita?

No, faccio un allenamento leggero per mantenere il ritmo. Mi alleno per 45 o 60 minuti, solo per tenere il ritmo. Poi mi riposo, faccio un po’ di fisioterapia e aspetto la prossima partita.

Prima hai detto che non eri riuscita a trovare il tuo ritmo. Sei riuscita a capire il motivo? Hai fatto qualcosa di diverso, oppure cercherai nella prossima partita di non trovarti nella stessa situazione?

Credo che il problema oggi è che ho giocato troppo sulla difensiva. Quando ho provato a cambiare ho commesso molti errori. Nella prossima partita proverò a giocare in modo più solido fin dal primo punto e cercherò di non avere più tutti questi alti e bassi.