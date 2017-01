AO: Venus e Svitolina d’autorità, vittorie in due set

Nessun problema per la maggiore delle Williams contro la svizzera Voegele. Bene anche l’ucraina

[13] V. Williams b. [Q] S. Voegele 6-3 6-2 (Marco Costantino)

Tocca a Venus Williams (numero 17 WTA) aprire il programma sulla Rod Laver Arena nella giornata che inaugura i secondi turni del tabellone australiano. Avversaria odierna la qualificata svizzera Stefanie Voegele, tennista battuta in entrambi i precedenti, sempre in due set. E il trend non sembra dover essere smentito oggi, con Venus che sale subito 3-0, brekkando due volte consecutivamente l’avversaria. Pur restituendo subito uno dei due turni di battuta alla Voegele (che sfrutta qualche imprecisione di troppo a rete da parte della statunitense), appare sempre in controllo del gioco e al nono game, con un altro break, chiude il primo parziale per 6-3.

Nonostante un inizio più deciso da parte della svizzera numero 112 al mondo, la musica non sembra cambiare nemmeno nel secondo set; troppa la differenza di intensità nel gioco delle due contendenti, che si concretizza nel doppio break – maturato al quarto e ottavo gioco – con cui una Venus fisicamente pimpante ed ispirata nel gioco da fondo, specie col dritto, chiude parziale (per 6-2) e incontro in un’ora e ventitré minuti. Al prossimo turno la testa di serie numero 13 del torneo, affronterà la cinese Duan.

[11] E. Svitolina b. [Q] J. Boserup 6-4 6-1 (Corrado Boscolo)

Apre il programma sulla “Margaret Court” l’incontro di secondo turno tra la numero 11 del tabellone Elina Svitolina e la qualificata americana Boserup, giustiziera al primo turno di Francesca Schiavone. Più di cento posizioni di differenza (13 Svitolina, 119 Boserup) e primo incontro tra le due. Match che parte subito con quello che è il canovaccio della partita: regolarità da fondo e gran bordate di dritto e rovescio. Cinque break nei primi sette giochi e Svitolina avanti 5-2 con doppio break. Piccolo passaggio a vuoto per l’allieva di Gabi Urpi, che perde lucidità: 5-4 con tre non forzati in fila. Il servizio però le dà un mano: ace di seconda per il 30-0 e dritto vincente a chiudere il set in 41 minuti. Più vincenti e meno errori per l’ucraina, più efficace dell’avversaria in questo primo parziale, anche col servizio.

Anche il secondo set ricalca l’inizio del primo: scambio di regali, ma è ancora Svitolina a prendere il largo con duplice break per il 4-1. Boserup diventa più frettolosa ed esce definitivamente dalla partita, cedendo per la quarta volta su quattro il servizio nel secondo set e salutando Melbourne. Svitolina più concreta in tutti i fondamentali, nonostante una seconda palla un po’ leggerina. La Svitolina sfiderà al terzo turno la Pavlyuchenkova, 24ma testa di serie avanti 2 a 1 nei precedenti.

(in aggiornamento)

Risultati:

[13] V. Williams b. [Q] S. Voegele 6-3 6-2

[1] A. Kerber vs C. Witthoeft

[7] G. Muguruza vs S. Crawford

[11] E. Svitolina b. [Q] J. Boserup 6-4 6-1

[8] S. Kuznetsova b. [WC] J. Fourlis 6-2 6-1

S. Rogers vs [WC] A. Barty

J. Jankovic vs J. Goerges

E. Bouchard vs S. Peng

[24] A. Pavlyuchenkova b. [Q] N. Vikhlyantseva 6-2 6-2

A. Riske b. [20] S. Zhang 7-6(7) 4-6 6-1

[10] C. Suarez Navarro vs S. Cirstea

[29] M. Puig vs [Q] M. Barthel

Y.Y. Duan b. V. Lepchenko 6-1 3-6 10-8

C. Vandeweghe vs P. Parmentier

[32] A. Sevastova vs K. Kucova

[27] I.C. Begu vs Kr. Pliskova

