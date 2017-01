AO rassegna stampa: Djokovic, Serena, Stosur… e un clamoroso De Minaur!

MELBOURNE – Quotidiani locali focalizzati su Novak Djokovic, Serena Williams, e la sconfitta di Samantha Stosur. Ma chi ruba la scena a tutti è decisamente il simpaticissimo Alex De Minaur

dal nostro inviato a melbourne

Ammettiamolo da subito: l’immagine che vediamo in testa al pezzo è la “bomba” di oggi sulla stampa locale, e lo scoop se lo aggiudica, curiosamente, il serioso “The Age”, non il più orientato al formato tabloid “Herald Sun”. Le divertentissime immagini mostrano il tradizionale rito di iniziazione del giovane Alex De Minaur nella squadra di Coppa Davis, che l’australiano ha scelto di onorare con uno spettacolo ispirato all’aerobica anni ’80, acconciandosi come una novella Jane Fonda. Il titolo è “Showstopper” (Da interrompere lo spettacolo, inteso come una performance tanto riuscita da costringere a una pausa per i troppi applausi), sottotitolo “Alex De Minaur catches the eye off court as well as on” (Alex De Minaur si fa notare fuori dal campo come e più che in campo), sotto viene riportata una sua condivisibile dichiarazione: “I wanted to do something that people will remember. I think that’s what I did” (Volevo fare qualcosa di memorabile. Credo di averlo fatto). Siamo tutti d’accordo su questo, caro Alex.

La prima di sport dello stesso “The Age”, oltre al richiamo al già visto esilarante spettacolo di Alex, titola a tutta pagina “Open and closed” (Aperto – con gioco di parole riferito al torneo – e chiuso), abstract “There was to be no fairytale breakthrough for Samantha Stosur, no win to break a 139-day drought, no second round to look forward, just a 6-3 3-6 6-0 loss” (Non era destino che ci fosse l’esplosione da favola, la vittoria che interrompesse un digiuno di 139 giorni, un secondo turno da aspettare, solo una sconfitta per 6-3 3-6 6-0). Sotto, un titolo su Nick Kyrgios, “Kyrgios reserving his energy as he eyes second week assault” (Kyrgios risparmia le energie con in vista l’assalto alla seconda settimana).

Herald Sun, in prima di sport, a tutta pagina titola “Sam Again” (Ancora Sam), sottotitolo “First-round loser, but Stosur stoic” (Sconfitta al primo turno, ma Stosur tiene duro), sopra una foto di Daria Gavrilova con titolo “Not this time, mate” (Non stavolta, cara), sottotitolo “Dasha fightback stuns british buddy” (La rimonta di Dasha stordisce l’amica inglese), di spalla in alto a destra De Minaur stavolta serioso, titolo “Work to win” (lavora per vincere), sottotitolo “Laver backs ‘lil Lleyton” (Laver spalleggia il piccolo Lleyton), in basso a destra una foto di Serena EWilliams, titolo “Queen Sweep” (Spazzata da regina), sottotitolo “Williams holds court” (Williams padrona del campo).

Nella prima di sport interna, foto di Serena Williams, titolo “Queen hails King’s day” (La Regina onora il giorno del Re), con bel gioco di parole riferito al “Martin Luther King Day”, festa nazionale USA, sottotitolo “Serena pays tribute” (Serena rende omaggio).

Infine, in seconda di sport, foto di Novak Djokovic, titolo “Novak’s home run” (La corsa di casa per Novak, con gioco di parole riferito al baseball), sotto “Milos serves up tasty seconds” (Milos serve gustosi secondi, gioco di parole con seconda palla di servizio e secondo piatto di un pasto), di fianco “Ivo hits 75 aces in epic battle” (Ivo scaglia 75 ace in una battaglia epica), a lato foto di Nadal, Raonic e Whittington, in calce il titolo “Czech mates as Whittington shines” (Gioco di parole intraducibile, “Czech mates” è riferito a “Check mate”, scacco matto, mates sono gli amici, Czech significa ceco, la nazionalità dell’avversario sconfitto dal “brillante Wittinghton“).