AO day 5: Seppi-Darcis secondo match, Federer alla prova del nove contro Berdych

Australian Open 2017 (disegno Fabio Palatucci)

Comincia a farsi sul serio a Melbourne con il terzo turno. Il big match di giornata è Federer-Berdych ma occhi puntati sul nostro Andreas Seppi (Show Court 3, 02.30 italiane). In campo anche Murray e Kerber

Nella quinta giornata degli Australian Open andranno in scena i match di terzo turno della parte alta di entrambi tabelloni di singolare. Cominciamo dalla fine. Il programma sulla Rod Laver Arena si apre con la bella canadese Eugenie Bouchard che sfida l’americana Coco Vandeweghe, giustiziera della nostra Roberta Vinci al primo turno. A seguire la n.1 del mondo Angelique Kerber, che fin qui non ha ancora convinto, affronterà la meno celebre delle sorelle Pliskova, ovvero Krystina e, per concludere il programma diurno Stan “the man” Wawrinka si scontrerà contro l’ostico Viktor Troicki. Dopo aver tifato per la rediviva Ashleigh Barty contro la tedesca Mona Barthel, il pubblico australiano della night session sulla RLA si godrà l’incontro clou della giornata: Roger Federer contro Tomas Berdych. Il fuoriclasse svizzero supererà il suo primo grande test in questo primo Slam stagionale?

Ovviamente si disputeranno match interessanti anche sugli altri campi. Sveglia puntata intorno alle 02.30 di notte per vedere se Andreas Seppi sul Show Court n.3 (secondo incontro) ci regalerà un’altra vittoria contro il 32enne belga Steve Darcis, n.71 del ranking ATP. Il n.1 del mondo Andy Murray sarà alle prese con il bombardiere americano Sam Querrey nel secondo match sulla Hisense Arena. Sulla Margaret Court Arena da cerchiare in rosso nella sessione diurna il secondo incontro tra il francese Jo-Wilfried Tsonga e lo statunitense Jack Sock e in quella notturna si potranno ammirare le performance di Kei Nishikori e Garbiñe Muguruza, rispettivamente opposti allo slovacco Lukas Lacko e alla lettone Anastasja Sevastova. Scenderanno in campo anche Venus Williams contro la cinese Duan nel terzo match sulla MCA, Svetlana Kuznetsova contro Jelena Jankovic prima di Murray sulla Hisense e, in chiusura di programma su questo campo, il beniamino di casa Bernard Tomic contro il sorprendente britannico Dan Evans.

