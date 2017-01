AO, esclusiva Makarova: “Non è così facile rispondere a Sara Errani”

Ekaterina Makarova - Australian Open 2017 (foto di Roberto Dell'Olivo)

MELBOURNE – La simpatica Ekaterina Makarova ci racconta in esclusiva il punto di vista delle avversarie di Sara Errani. E sostiene che ci sono difficoltà impreviste affrontando il servizio dell’azzurra

dal nostro inviato a Melbourne

Alla fine della sfortunata partita persa per ritiro da Sara Errani con Ekaterina Makarova (nella speranza che il guaio al muscolo del polpaccio destro non sia troppo grave, ma lei stessa aveva sensazioni preoccupanti, si parlava di stiramento-strappo, in attesa dell’ecografia), ho voluto fare due chiacchiere con la tennista russa, per chiederle, alla luce di statistiche piuttosto severe in sfavore dell’azzurra alla battuta. Prima di farsi male, la Errani aveva servito, tra prima e seconda palla, per 48 volte, vincendo 18 punti in tutto, il 37,5%, decisamente bassa. Ma parecchi punti, in effetti, lo avevo notato assistendo al match, erano venuti dopo scambi di oltre 8-9 colpi, quindi non più dipendenti dall’efficacia delle risposte. Risposte vincenti nette che c’erano state, ovviamente, ma non a grappoli, e diverse altre volte le erano scappate soprattutto larghe.

Le ho chiesto se è davvero così semplice aggredirlo, il servizio di Sara, e al netto delle frasi di circostanza (è una grande lottatrice, non molla mai, eccetera), Ekaterina mi ha detto che sì, è una palla lenta, ma proprio per questo non è possibile appoggiarsi alla sua velocità, bisogna spingere facendo tutta la fatica, andando anche un passo avanti nel campo, e per questo a volte si possono perdere i riferimenti e il ritmo, rischiando di sbagliare. E poi è un servizio ben piazzato, tutte le volte. Ascoltate l’audio (in inglese, ma molto semplice da capire), per una volta la questione tecnica della battuta della Errani valutata “dall’altra parte del campo” è molto interessante.