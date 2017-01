AO LIVE: Thiem costretto al quarto set, Nadal avanti 2-0

Rafa Nadal - Australian Open 2017 (foto di Roberto Dell'Olivo)

Australian Open day 4. Tornano in campo Djokovic, Serena Williams e Nadal. Errani apre sull’Hisense. Fognini-Paire 4° match sullo SC3. Da non perdere Zverev-Tiafoe e Raonic-Muller

AO day 4: Nadal e Djokovic cercano conferme, prova del nove per Fognini

Fognini-Paire, l’imperdibile psicoanalisi del tennis e della nostra vita

La vendetta di Andreas Seppi. Ma si dovrebbe tornare a 16 teste di serie

AO, spunti tecnici da bordocampo: Tommy Haas, grazie di tutto e buona fortuna

La sfortuna continua a perseguitare il tennis italiano: Sara Errani è costretta al ritiro dopo un set, contro la russa Makarova. Terzo forfait azzurro dopo Knapp e Vanni.

Le due tenniste più calde del momento proseguono la loro marcia: tutto facile per Karolina Pliskova, finalista agli US Open dello scorso anno, contro la qualificata Blinkova. Johanna Konta doma la giovane e promettente Osaka. Vincono anche Cibulkova e Wozniacki, senza patemi.

Accede al terzo turno Grigor Dimitrov, che supera in quattro set il coreano Chung dopo un match di alta qualità: 1-6 6-4 6-4 6-4 il punteggio finale. Adesso lo attende Gasquet, il quale ha perso solamente tre giochi contro Berlocq. Vittoria anche per Barbora Strycova, che sconfigge in due set Andrea Petkovic: 6-0 7-5.

Passa anche Milos Raonic, che non ha problemi nel superare Gilles Muller con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(4). Vittoria agevole anche per David Goffin, che domina Radek Stepanek: 6-4 6-0 6-3.

Clamoroso a Melbourne!! Novak Djokovic perde in cinque set contro Denis Istomin. L’uzbeko gioca un tennis fantastico e si aggiudica l’incontro con il punteggio di 7-6(5) 5-7 2-6 7-6(4) 6-4 dopo 4 ore e 48 minuti di gioco.