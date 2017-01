AO interviste, Federer: “Nishikori non è per forza favorito”

Roger Federer - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

Australian Open, terzo turno: [17] R. Federer b. [10] T. Berdych 6-2 6-4 6-4. L’intervista del dopo partita a Roger Federer

Dopo sei mesi lontano dal tour, ti aspettavi di giocare così questa sera?

Beh, speravo di giocare meglio contro i giocatori che hanno un ranking più alto del mio perché suppongo di conoscerli meglio e conosco questi tipi di match molto bene, avendone giocati molti durante gli anni. A volte può essere più facile giocare contro di loro che contro un qualificato, o qualcuno che hai affrontato poche volte. Comunque non mi aspettavo una cosa del genere, onestamente, soprattutto questo tipo di punteggio, e il fatto di non aver dovuto fronteggiare nessuna palla break. Questa è stata una grossa sorpresa. Per me è stato un importantissimo test per valutare la mia condizione mentale, per vedere se sono capace di restare in un match punto dopo punto, e sono stato capace di farlo. È di questo che sono particolarmente felice. Dalla linea di fondo ho giocato molto meglio rispetto ai primi due turni; è meraviglioso.

Quanto sei sollevato dopo una vittoria così convincente contro un buon giocatore?

È fantastico perché sapevo che sarebbe stato un tabellone difficile. Non vedevo giocare Tomas da un po’, ma comunque mi aspettavo che avrebbe servito alla grande, che è ciò che ha fatto. Sui campi veloci è un ottimo giocatore. È su queste superfici che mi ha causato maggior problemi durante gli anni. Che altro posso dire? Sì, è comunque pazzesco il modo in cui sono uscito dai blocchi di partenza. Speravo in una cosa del genere e non ero stato capace di farlo nei primi due match. È un grande sollievo.

Nell’intervista post-partita Tomas ha detto “avrei voluto essere tra il pubblico per guardarmi questo match, al posto di essere in campo”. Cosa puoi dirci in proposito?

Guarda, queste interviste non sono facili subito dopo i match. Sì, è una bella frase messa così. Non c’è bisogno di parlare di altre cose, lui voleva solo andarsene via, ti assicuro che è così. Però è bello ogni tanto scherzarci su. Questi sono i tipi di match che vuoi dimenticare al più presto.

La tua posizione in classifica è numero 17, Kei è numero 5. Nel prossimo match con lui chi vedi come favorito? Lui?

Sì, è lui il favorito. Forse, non lo so (sorride). Non ha importanza, devo ancora giocare con Kei. Non so chi è avvantaggiato, ma sicuramente lui ha giocato più tennis di me nei mesi scorsi. Però siamo in una nuova stagione e vedremo cosa accadrà. Io sono un grande fan del suo gioco, ha uno dei migliori rovesci del circuito. Mi piace come riesce a tirarlo in lungolinea o incrociato. Poi la sua risposta sulla seconda di servizio è magnifica. So già quanto può essere combattivo se il match dovesse allungarsi. Qualche anno fa abbiamo avuto un incontro fantastico durante le Finals, e ho anche perso un paio di volte con lui. Questo match sarà completamente diverso rispetto a quello avuto con Tomas. Non sarà basato tutto sul servizio, bensì ci saranno più scambi, anche se la superficie è sempre veloce.

Cosa pensi a proposito della sconfitta di Djokovic? Era nell’aria?

No, non me l’aspettavo affatto. Cioè, Denis è adorabile. È uno dei ragazzi più gentili, ha molti amici negli spogliatoi perché è sempre educato. È un gran giocatore che ha dei buoni colpi. Questa vittoria non me l’aspettavo proprio. Sono felice per Denis; è dura contro Novak. Fino alla fine, ma proprio fino alla fine, credevo che Novak sarebbe stato capace di ribaltare la situazione, come tutti quanti. È per questi motivi che noi tutti amiamo lo sport in diretta e lo guardiamo. È per questo che le persone lo guardano in televisione e vengono allo stadio. Non sai come andrà a finire. Anche se le previsioni sono tutte a favore di uno dei due, c’è sempre spazio per una grande sorpresa. Questo è il motivo per il quale sono un grande fan dello sport. Voilà.