Day 5: cosa è successo a Melbourne mentre dormivate

Vincono Kerber e Wawrinka, vince il nostro Seppi, a vele spiegate il favorito Murray. Evans sorprende Tomic. Ma il clou della giornata è il super-Federer che sconfigge Berdych

Mentre dormivate

In una giornata caratterizzata da freddo, vento e qualche goccia di pioggia a Melbourne, i primi verdetti di terzo turno sono arrivati tutti dal singolare femminile: sulla Rod Laver Arena vittoria in tre set di Coco Vandeweghe su Eugenie Bouchard. La statunitense si regala il primo ottavo di finale in Australia. Contro di lei ci sarà Angelique Kerber che sullo stesso campo ha liquidato per 6-0 6-4 Krystina Pliskova, rinvigorendo il suo status di campionessa in carica.

Il match della sessione diurna che si è giocato sulla Hisense Arena ha visto due giocatrici dal grande passato darsi grande battaglia: Svetlana Kuznetsova e Jelena Jankovic se le sono date fino al 9-7 del terzo set che ha premiato la russa, già sciupone sul vantaggio di 6-4 4-1 con doppio break. Per lei agli ottavi ci sarà la sfida in un derby russo generazionale contro Anastasia Pavlyuchenkova che ha piegato anche lei in tre set Elina Svitolina.

Alle prime luci dell’alba

Con l’arrivo del primo sole in Italia è arrivato anche il successo sofferto ma importantissimo di Andreas Seppi su Steve Darcis. Il nostro giocatore è stato il primo qualificato agli ottavi di finale. Contro di lui Stan Wawrinka che ha battuto in rimonta Troicki, non senza soffrire. Facile il successo di Murray su Querrey, bene anche Tsonga.

La prestazione del giorno è quella di Daniel Evans, recente finalista a Sydney. Il britannico ha sconfitto in tre set Bernard Tomic sciorinando un tennis di alta qualità e giocherà i primi ottavi Slam della sua carriera. O quantomeno fino all’ingresso in campo di Roger Federer, che ha letteralmente demolito in tre set Tomas Berdych. Prestazione tanto notevole – e sorprendente – da far passare sotto traccia l’ultimo match di giornata, conclusosi con la rivincita Slam di Muguruza su Sevastova (la lettone aveva sconfitto Garbine agli ultimi US Open).

Si torna in campo domani, alla solita ora. Gli orari di gioco li trovate qui, e vi avvisiamo: Zverev-Nadal sarà la partita del giorno.