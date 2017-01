Camila Giorgi, la chiave per uscire dalla crisi si chiama… Lele Mora

Lele Mora, discusso e pluri-condannato manager televisivo, è entrato a far parte del team della tennista marchigiana. “Camila può crescere come personaggio mediatico”. La rivelazione in un’intervista su Panorama

Lo stop prematuro a Melbourne contro Timea Bacsiznsky è arrivato dopo l’ottimo torneo disputato a Shenzhen. Camila Giorgi non riesce a dare continuità ai suoi risultati, per quanto la sconfitta in terra australiana sia ampiamente giustificabile per qualità dell’avversaria e prestazione offerta. Ma il ranking rimane ancora impietoso, se confrontato con il suo talento: Camila occupa al momento la posizione 74.

Difficile però immaginare che in una tale situazione di difficoltà potesse arrivare a contatto con un personaggio come Lele Mora. Un’intervista rilasciata alla rivista Panorama dal – parecchio – discusso agente televisivo, che al termine di una lunga serie di processi a suo carico sta ancora scontando una pena per favoreggiamento della prostituzione, conferma l’esistenza di un contatto diretta tra lui e la tennista marchigiana. Nel dicembre 2016 Camila era stata “paparazzata” proprio in compagnia di Lele Mora in contesti non esattamente tennistici, ma la notizia non aveva ricevuto conferme. Adesso sono le parole dello stesso Mora – che precisa di non essere per Camila più di un “suggeritore esterno” – a chiarire la situazione: “Camila ha grandi doti ma in questo momento di difficoltà ha bisogno di molte attenzioni“.

Non solo. Per Lele Mora le prospettive esistono anche in ottica riappacificazione con la FIT. “Sono certo che ci sarà una riconciliazione“, ha dichiarato il 61enne ex talent scout, adesso interdetto dal mondo dello spettacolo a causa dell’ultima sentenza e “costretto” a lavorare per la società di marketing del figlio Mirko (la Mediastar corporate) con la modesta paga di 1200 euro al mese. E secondo Mora non c’è da escludere che il mondo dello spettacolo possa, in futuro, incrociare la carriera di Camila. “Escludo i reality ma non la pubblicità. Camila può crescere come personaggio, magari legandosi a qualcuno che abbia visibilità come Federica Pellegrini con Filippo Magnini”. In attesa di una replica ufficiale da parte di Camila – ed è facile immaginare una reazione non troppo tenera da parte del padre – non resta che sperare che questa bizzarra liaison possa aiutarla a ritrovare il suo miglior tennis, che dovrebbe essere il suo unico vero obiettivo. Ma onestamente stentiamo a crederlo.