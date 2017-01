Stop forzato per Carla Suarez Navarro, si curerà la spalla

Carla Suarez Navarro, Campionati Internazionali BNL d'Italia - Foro Italico - Roma

Carla Suarez Navarro starà fuori per qualche settimana a causa dei problemi alla spalla destra

Carla Suarez Navarro, una delle tenniste più particolari dell’intero circuito femminile, sarà costretta a restare fuori dalle competizioni per qualche settimana. Il problema è il solito, ovvero quello alla spalla destra che già ad inizio stagione l’aveva costretta a saltare gli appuntamenti di Brisbane e Sydney salvo successivamente prendere comunque parte al primo slam dell’anno (eliminata al secondo turno).

“Il dolore alla spalla destra, venuto fuori durante l’off-season, è aumentato durante la mia partecipazione agli Australian Open – ha spiegato la spagnola su Facebook – Questo infortunio mi impedisce di servire bene e ho bisogno di riposo per guarire. Ho intenzione di seguire il consiglio del mio medico e stare fuori dal circuito per alcune settimane. Sono impaziente di tornare di nuovo in campo ma ora volerò a Barcellona per combinare l’allenamento fisico, la fisioterapia e le sedute di riabilitazione.”

La spagnola attualmente occupa la dodicesima posizione del ranking, in Australia dodici mesi fa aveva raggiunto i quarti di finale (persi con Radwanska) mentre il mese successivo aveva trionfato nel torneo di Doha ottenendo il suo primo titolo Premier (finale contro Ostapenko).