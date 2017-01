AO 2017, al via oggi il torneo junior. Sette italiani in tabellone. Due vittorie, due sconfitte

Tatiana Pieri - Australian Open Junior 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

MELBOURNE – Al via questa mattina sui campi di Melbourne Park il torneo degli junior. Tre maschi e quattro femmine a rappresentare l’Italia. Nel primo turno, vincono Tatiana Pieri e Federico Iannacone, perdono Mattia Frinzi e Lisa Piccinetti

Gli Australian Open sono iniziati anche per gli junior, attesi al primo appuntamento importante della loro stagione. A confrontarsi con i pari età del resto del mondo ci sono sette italiani, quattro ragazze e tre ragazzi. L’Asia domina il tabellone maschile, con la testa di serie numero 1 attribuita al cinese Yibing Wu (di ottobre 1999) e la numero 2 al taiwanese Yu Hsiou Hsu (di aprile 1999). In quello femminile la favorita è Rebeka Masarova, svizzera di origine slovacca (di agosto 1999), vincitrice del Roland Garros quest’anno, la numero 2 è l’americana Taylor Johnson (di agosto 2000). Nessuno degli azzurrini è testa di serie.

Già una nota positiva per i nostri ragazzi: Federico Iannacone ha superato in tre set la testa di serie n.8, il giapponese Tajima, mentre non c’e stato nulla da fare per Mattia Frinzi, sconfitto dall’australiano Ferguson.

Nel tabellone femminile è partita con il piede giusto la nostra Tatiana Pieri, che ha facilmente disposto in due set della norvegese Olsen. Niente da fare invece per Lisa Piccinetti sconfitta in due set dalla testa di serie n.7 Andreescu.

Francesco Forti, Maria Vittoria Viviani e Federica Bilardo scenderanno in campo domani.

SINGOLARE MASCHILE

Chase Ferguson (AUS) b. Mattia Frinzi (ITA) 6-2 1-6 6-1

Francesco Forti (ITA) vs [4] Yshai Oliel (ISR)

Federico Iannaccone (ITA) b. [8] Naoki Tajima (JPN) 0-6 7-5 6-2

SINGOLARE FEMMINILE

Maria Vittoria Viviani (ITA) vs Xin Yu Wang (CHN)

[7] Bianca Vanessa Andreescu (CAN) b. Lisa Piccinetti (ITA) 6-4 6-0

Federica Bilardo (ITA) vs [6] Jodie Anna Burrage (GBR)

Tatiana Pieri (ITA) b. Astrid Wanja Brune Olsen (NOR) 6-2 6-3