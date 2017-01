AO day 7: Seppi-Wawrinka per i nottambuli, Federer sfida Nishikori a colazione

Australian Open 2017 (disegno Fabio Palatucci)

Riflettori puntati sul match tra Roger Federer e Kei Nishikori. Andreas Seppi a caccia di un’altra impresa contro Stan Wawrinka. Andy Murray se la vedrà con Mischa Zverev, Angelique Kerber sarà opposta a Coco Vandeweghe

Nella settima giornata degli Australian Open prendono il via gli ottavi di finale. Si inizia con la parte alta di entrambi i tabelloni. Il programma sulla Rod Laver Arena si apre all’una di notte con il derby russo tra Svetlana Kuznetsova e Anastasia Pavlyuchenkova. A seguire sarà il turno di Venus Williams che affronterà la sorpresa tedesca Mona Barthel, attualmente n.181 del ranking WTA. A concludere la sessione diurna su questo campo ci penserà il n.1 del mondo Andy Murray, opposto a Mischa Zverev, più “anziano” e meno noto fratello di Alexander. Alle 9 (ore italiane) le luci della Rod Laver Arena illumineranno la notte di Melbourne per il match clou della giornata: quello tra il 17 volte campione Slam Roger Federer e la testa di serie n.5 del seeding Kei Nishikori. Il programma sul campo principale si concluderà con la sfida tra la campionessa in carica Angelique Kerber e la statunitense Coco Vandeweghe.

L’incontro più atteso per gli appassionati di tennis italiani, quello tra Andreas Seppi e Stan Wawrinka, andrà in scena sulla Margaret Court Arena dopo un paio di doppi e non prima delle 4. Dopo quella che speriamo si rivelerà essere un’altra incredibile impresa dell’altoatesino e comunque non prima delle 6, la testa di serie n.7 del tabellone Garbiñe Muguruza entrerà nello stesso campo contro la rumena Sorana Cirstea. Infine lo scontro tra il francese Jo-Wilfried Tsonga e la rivelazione inglese Dan Evans è stato programmato come ultimo sulla Hisense Arena, non prima delle 6 e mezza.

Qui il programma completo