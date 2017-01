AO LIVE: Bacsinszky e Pliskova a caccia del terzo set

Sulla RLA Serena Williams precede Nadal e Zverev. Dimitrov-Gasquet in chiusura. Sulla MCA Konta-Wozniacki, Thiem-Paire, Monfils-Kohlschreiber e Pliskova. Karlovic-Goffin e Raonic-Simon sull’Hisense

Rileggi le cronache di ieri: uomini – donne – Federer – Seppi

AO, spunti tecnici: Nishikori il serioso, Kerber e Hingis allegre e complici… e il giocoliere Chang

Federer come Paganini? O ripeterà? Non dimenticate Edberg nel ’96

E meno male che Andreas Seppi pareva sulla china discendente! Papà Goffin disse…

Tutte le interviste ai protagonisti dell’Australian Open

AO 2017: ordine di gioco, tabelloni, programmazione tv

La sesta giornata degli Australian Open si apre con le vittorie di Barbora Strycova su Caroline Garcia e di Jennifer Brady su Elena Vesnina. La ceca, dopo un primo set dominato e vinto 6-2, ha dovuto rimontare un break di svantaggio nel secondo prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare l’accesso agli ottavi di finale. Strycova, testa di seria numero 16, affronterà una tra Nicole Gibbs e Serena Williams. L’americana ha invece vinto più che nettamente contro la più quotata Vesnina, tds numero 14, battendola 7-6(4) 6-2. Brady, agli ottavi, giocherà contro Lucic-Baroni. Proprio la tennista croata, carnefice qualche giorno fa di Agnieszka Radwanska, ha battuto in rimonta Maria Sakkari: 3-6 6-2 6-3.

Nel match di apertura della Rod Laver Arena, si sono date battaglia Ekaterina Makarova e Dominika Cibulkova. La russa, testa di serie numero 30, dopo aver fatto suo abbastanza facilmente il primo set, 6-2, si fa rimontare nel secondo, quando è avanti 4-0, perdendolo al tie break per 7 punti a 3. Nel terzo è di nuovo la russa a farla da padrona, brekkando immediatamente Cibulkova e portando a casa la partita con il risultato di 6-2 6-7(3) 6-3. Agli ottavi, Makarova affronterà una tra Wozniacki e Konta. Non solo donne però in questa notte di tennis: David Goffin si è sbarazzato di Ivo Karlovic in tre set mai messi in discussione. Un 6-3 6-2 6-4 che dà pienamente idea della superiorità messa in mostra dal tennista belga, testa di serie numero 11, nei confronti di un giocatore che, servizio a parte, ha messo in mostra tutte le sue debolezze. Adesso, per Goffin, ci sarà Dominic Thiem. L’austriaco ha superato in quattro set il francese Benoit Paire, troppo discontinuo per superare il numero 8 del mondo: 6-1 4-6 6-4 6-4 il punteggio finale.

Vittoria anche per Serena Williams, che supera Nicole Gibbs con lo score di 6-1 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Accede agli ottavi di finale Johanna Konta, la quale non ha avuto problemi nel superare Caroline Wozniacki: 6-3 6-1 il punteggio finale.