AO: Serena comoda, rullo Konta. Makarova vince la battaglia con Cibulkova

Successo rapido per l’ex numero 1: due set a Gibbs. Konta domina Wozniacki. Quasi 3 ore servono a Makarova per superare la slovacca: è in ottavi per la settima volta consecutiva. Avanzano Strycova e Lucic

[2] S. Williams b. N. Gibbs 6-1 6-3 (Paolo Di Lorito)

Il secondo match sulla Rod Laver Arena è il derby statunitense tra Serena Williams e Nicole Gibbs. Quest’ultima, a 23 anni, ha raggiunto il terzo turno a Melbourne per la prima volta in carriera e orbita stabilmente attorno alla posizione numero 100. L’unico precedente, sul cemento di Stanford nel 2012, non si discosta molto dall’esito odierno. Serena parte grintosa come al solito, e nonostante non sia straordinaria con la prima di servizio, ha tante altre armi nel suo arsenale su cui contare – il dritto su tutte. Gibbs, che non ha mai battuto una top 10, è costretta a rischiare con la sua battuta per non perdere da subito il controllo dello scambio, ma questo le causerà qualche doppio fallo, e in 26 minuti è già finito il primo set. Nel secondo parziale il break arriva nel terzo game, a seguito di un lungo e intenso scambio (dopo che Nicole era stata sopra 40-15) e da qui in poi si può davvero dire che cali il sipario. Poco più tardi è tempo del secondo break, e salvo un breve passaggio a vuoto della tds numero2, la fine del match è puntuale. Al prossimo turno Williams affronterà Strycova, che ha già battuto due volte nel 2012, una a Wimbledon e una proprio in Australia.

[9] J. Konta b. [17] C. Wozniacki 6-3 6-1 (Giovanni Vianello)

Nella parte bassa di tabellone si contendono un posto negli ottavi di finale Johanna Konta (9 del ranking WTA e t.d.s. 9) e Caroline Wozniacki (t.d.s. 17 e n. 20 della classifica). La tennista britannica è ora allenata da Wim Fissette, che aveva accettato anche un periodo di prova con Sara Errani salvo poi declinare per scegliere Johanna, in grado – presumibilmente – di garantire prospettive diverse a breve e lungo termine. L’inizio di partita si sviluppa secondo un canovaccio che era facile da prevedere. La Konta picchia duro da fondo con entrambi i fondamentali mentre la Wozniacki cerca di contenere e di indurre l’avversaria all’errore. L’equilibrio si spezza sul 3-3, quando la Konta prima va 30-40 sul servizio di Caroline con un dritto incrociato stretto vincente, poi opera il break ai vantaggi con uno scambio in progressione chiuso con uno schiaffo al volo. Il set si chiude 6-3, con l’inglese che prima conferma il break e poi ne ottiene un altro, con un altro ottimo game di risposta. Nel secondo set la nativa di Sydney dilaga, Wozniacki nel secondo game commette due doppi falli (uno fatale sul 15-40) e da lì non si riprende più. Konta continua ad essere devastante con il suo pressing da fondo, la danese è completamente succube dell’avversaria. Caroline con un ultimo sussulto d’orgoglio rimonta da 0-30 nel sesto game e tiene un servizio. Johanna tuttavia si dimostra spietata e si aggiudica il secondo set 6-1 al secondo match-point. Una Konta a dir poco convincente quella vista oggi, unica lieve pecca il gioco nei pressi della rete, con qualche errore in smash o in schiaffo al volo. Continua così la striscia di vittorie consecutive della britannica, che proviene dalla vittoria a Sydney. Al prossimo turno la semifinalista dello scorso anno troverà Makarova.

[30] E. Makarova b. [6] D. Cibulkova 6-2 6-7(3) 6-3 (Corrado Boscolo)

Si sfidano per un posto negli ottavi della parte bassa del tabellone Dominika Cibulkova, numero 6 del seeding e del mondo e la russa Makarova, mancina, 30ma testa di serie, 34 WTA che ha usufruito del ritiro di Sarita Errani al secondo turno. Tre precedenti, tutti giocati sul cemento con Cibulkova sempre vittoriosa. La slovacca in finale qui nel 2015 inizia al servizio tenuto a zero e chiuso con una smorzata. Partita che dimostra subito buon ritmo, con Makarova che mette a segno il primo strappo e arriva al 4-1 con doppio break. Cibulkova stizzita e fallosa, recupera un break, che poi riperde, e saranno tre di fila. Palle nuove e Makarova chiude il set in 35 minuti di partita. La russa sfrutta le occasioni e i problemi al servizio di Dominika, che non è come quello di Errani, ma oggi non gira. Cibulkova prende una pausa, ma rientra in campo peggio di prima: break a zero e Makarova già avanti. La russa è dominante in questo frangente: 4-0 per la mancina e palla per il 5-0. Ma, si sa, al diavolo piace questo sport: in un amen cambia tutto, e siamo 5-5, con Makarova che annulla set point e inizia i monologhi interiori. Sarà il tie break a decidere il secondo parziale: 2-0 Makarova, poi 4-2 Cibulkova. L’errore col dritto consegna il set alla slovacca. Si va al terzo. Non parte bene la numero sei del mondo, ma recupera il break subito. Non sfrutta tre palle break nel settimo gioco, e perde il servizio in quello successivo: 5-3 per Makarova, che lotta nonostante un fastidio al gomito destro. Con un ace si porta a giocarsi il match che chiude dopo l’errore di Cibulkova, che esce dal torneo. Agli ottavi Makarova – che a Melbourne nel 2012, proprio in ottavi, superò nettamente in due set Serena Williams prima di essere sconfitta nei quarti da Maria Sharapova – sfiderà la britannica Johanna Konta, numero 9. Con la top ten inglese record negativo (0-3).

[16] B. Strycova b. [21] C. Garcia 6-2 7-5 (Ruggero Canevazzi)

Prima sfida della Margaret Court Arena il terzo turno tra la ceca Barbora Strycova e la francese Caroline Garcia. Confronto tra due teste di serie, n. 16 la prima e n.21 la seconda. I precedenti a livello WTA sono tutti sul duro e a favore della ceca (4-0), compreso il primo turno qui l’anno scorso quando la Strycova s’impose 6-2 6-4. La finalista dei WTA Premier 2016 di Dubai (sconfitta da Sara Errani nel suo unico successo in un WTA Premier) e di Birmingham, sconfitta da Madison Keys vuole bissare l’ottavo di finale dell’anno scorso (perso dalla Azarenka), mentre la detentrice dei tornei di Strasburgo e Maiorca 2016 vuole migliorare il terzo turno del 2015 contro la Bouchard. Primo set senza storia, con la n.16 del mondo troppo solida e fisicamente superiore per farsi impensierire da una Garcia statica, che talvolta traccia belle traiettorie ma troppo spesso vanificate da numerosi errori. I break subiti dalla ventitreenne di Saint-Germain-en-Laye (a due passi da Parigi) nel primo e nel quinto gioco sono la naturale conseguenza di una giocatrice che sembra non essere ancora scesa in campo e cede il parziale 6-2 dopo soli 31 minuti. Nel secondo set la campionessa del doppio al Roland Garros 2016 trova più reattività e consistenza e il match diventa più equilibrato, ma non certo divertente visto l’alto numero di gratuiti di entrambe. Sul 4-3 Garcia, la francese centra il break al secondo break-point con un gran dritto in risposta a uscire che lascia di sasso l’avversaria, ma sul 5-3 40-15 spreca due set-point (con un doppio fallo) e poi restituisce la battuta, complice un gran rovescio della terza ceca del circuito (dopo Pliskova e Kvitova) sulla palla-break. La n.24 WTA esce dal match e uno spaventoso parziale di 15 punti a 1 consegna alla Strycova due match-point. Basta il primo, col rovescio dell’avversaria che si spegne in rete. Agli ottavi se la vedrà con Serena Williams, a meno che Nicole Gibbs non riesca in un miracolo simile a quello di Istomin contro Djokovic.

M. Lucic-Baroni b. M. Sakkari 3-6 6-2 6-3 (Domenico Giugliano)

Sul campo numero 3, Mirjana Lucic-Baroni e Maria Sakkari si sfidano per un accesso, insperato ad inizio torneo, agli ottavi di finale dell’Australian Open. La croata, carnefice della Radwanska al secondo turno, affronta la giovane greca per la seconda volta in carriera. L’unico precedente, lo scorso anno a New Heaven, fu vinto proprio dalla greca in due set. La Sakkari parte subito forte nel primo set, breakkando a zero la Lucic nel quarto gioco. La croata non è la stessa ammirata due giorni fa contro Radwanska, è spesso in ritardo sulla palla e commette ben 23 errori non forzati contro i soli 8 vincenti. La numero 94 del ranking ringrazia ed incamera il primo parziale con il punteggio di 6-3. La Lucic prova a reagire all’inizio del secondo set e strappa nel secondo gioco il servizio alla Sakkari, mostrando più pazienza negli scambi e sbagliando meno. Gli errori scendono ad 8 ed aumentano i vincenti, soprattutto di rovescio. Tutto ciò disorienta la tennista greca che diventa più fallosa da fondo e cede il parziale per 6-2 in appena 25 minuti. Nel set decisivo la maggiore esperienza della Lucic viene fuori. Dopo il break iniziale da parte della Sakkari, la croata infila quattro giochi consecutivi portandosi sul 4-1, e chiudendo per 6-3 in un’ora e 49 minuti. Per lei agli ottavi ci sarà la grandissima occasione di arrivare ai quarti, in quanto partirà favorita contro la sorprendente americana Brady, che ha eliminato la testa di serie numero 14 Elena Vesnina per 7-6(4) 6-2.

