Il buongiorno da Melbourne: Seppi-Wawrinka e spunti tecnici a colazione

MELBOURNE – Quarta puntata della serie di podcast con l’inviato Vanni Gibertini, che (appena sveglio) vi introduce agli incontri di giornata. Un ospite d’onore vi spiega come Seppi può battere Wawrinka

Alla fine Vanni Gibertini si è trascinato dietro un ospite. Ne capisce un po’ di tennis (ma poco, eh), è fissato con questa storia degli spunti tecnici e ha voluto spiegarci a tutti i costi come può fare Seppi a battere Wawrinka. Non c’è stato verso, anche dopo aver bevuto il suo cappuccino il buon Baldissera ha voluto annoiarci con le sue disamine. Ma se riuscirete a sopravvivere alle sue elucubrazioni tecniche, potreste scoprire che anche una vincitrice Slam a Melbourne può essere scambiata per una giornalista qualunque. Ma soprattutto, che qualcuno in redazione è in vena di pronostici. E addirittura si è azzardato dire che Zverev a fine anno dovrà scegliere se andare a Milano… o a Londra. Ma vi sembra mai possibile? Ascoltare per credere!