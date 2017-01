I fratelli Bryan dicono addio alla Coppa Davis

Bob Bryan annuncia su Twitter che la coppia dei fratelli Bryan non parteciperà più alla manifestazione della Coppa Davis

Gli amanti della specialità di doppio, in particolare gli americani di sicuro non gioiranno dopo aver udito questa notizia. I due giganti statunitensi non ne vogliono sapere di ritirarsi, ma oggi Bob Bryan si è fatto portavoce della coppia di gemelli più vincente della storia del tennis per annunciare il loro addio alla tanto amata Coppa Davis (di seguito il suo tweet).

Infatti i fratelli Bryan sono il duo con più vittorie anche in Coppa Davis (un bilancio di 24 vittorie e solo 5 sconfitte), conquistata nel 2007 contro la coppia russa Andreev-Davydenko. Il duo statunitense ha festeggiato da poco le 1000 vittorie in carriera, ulteriore conferma della straordinaria tenacia dei Bryan, i quali superano perfino i Woodies (gli australiani Todd Woodbridge e Mark Woodforde), altra coppia che ha lasciato un segno nella storia del doppio con 508 successi. Gli inseparabili fratelli hanno un palmarès da fare invidia a chiunque: 16 tornei del Grande Slam, 4 vittorie alle Finals, hanno conquistato tutti i 9 Master 1000, di cui cinque volte Montecarlo, Madrid, Canada e Cincinnati. Non bisogna dimenticare le due medaglie conquistate alle Olimpiadi (bronzo nel 2008 a Pechino e l’oro nel 2012 a Londra). In conclusione questi due ragazzoni hanno vinto 106 titoli di doppio e detengono il record del maggior numero di titoli vinti nel maschile. Approdano al primo posto della classifica mondiale nel 2003 e attualmente sono i numero cinque del mondo.

Mike Bryan, costretto a giocare per un periodo di tempo senza il fratello, ha conquistato due titoli in più di Bob (rispettivamente con Bhupathi e Knowles) e un’altra medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2012 nel doppio misto con la connazionale Lisa Raymond. Chiunque abbia assistito a un match dei trentottenni in questione sa bene di cosa si sta parlando: i Bryan mettono in scena un tennis divertente, poliedrico e mai noioso, guardandoli è possibile percepire l’incredibile alchimia che c’è tra di loro.