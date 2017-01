I tennisti ed i “selfie”: da Disney al cinema, passando per… i giornalisti

Serena Williams agli Australian Open 2017

Ad alcuni protagonisti degli Australian Open è stato chiesto con quale personaggio famoso vorrebbero scattarsi un selfie. Alcune risposte sono state sorprendenti

I giocatori molto spesso si lamentano che le domande cui devono rispondere in conferenza stampa sono sempre le solite, e che tutto sommato parlare con i giornalisti dopo le partite rappresenta un’incombenza piuttosto noiosa (per quanto lautamente compensata). Ogni tanto però qualche domanda originale arriva, e le risposte che si ricevono vanno dal totalmente disinteressato all’irresistibilmente divertente.

Il giornalista americano Bill Simons, apprezzato professionista con oltre trent’anni di esperienza in giro per tornei, ha chiesto a diversi tennisti con quale personaggio famoso vorrebbero fare un selfie. Se da un lato Venus Williams ha risposto di non avere un desiderio preciso, Caroline Wozniacki ha detto che la sua scelta cadrebbe su due persone: il calciatore spagnolo Fernando Torres, per quattro stagioni in forza al Liverpool, sua squadra del cuore, e l’attore Jake Gyllenhaal, candidato all’Oscar per il suo ruolo in Brokeback Mountain.

Kei Nishikori ha espresso una preferenza più “infantile”, facendo cadere la sua scelta su Mickey Mouse, il personaggio della famiglia Disney, mentre Eugenie Bouchard ha rivelato la sua passione per il basket (ha partecipato all’NBA Celebrity All-Star Game lo scorso febbraio a Toronto, descrivendolo come “la più bella settimana della mia vita”) scegliendo il fuoriclasse dei Cleveland Cavaliers LeBron James.

Ma la risposta senz’altro più originale è senza dubbio arrivata da Serena Williams, che ha scelto di scattare un selfie con… il giornalista che le ha fatto la domanda. Ecco il video della WTA che riprende la scena, con tanto di Serena che dice a Simon “Mi devi un favore!”.

If @SerenaWilliams could take a selfie with anyone it would be a… Reporter? 😂 pic.twitter.com/ElnXCbx9PM — WTA (@WTA) January 21, 2017