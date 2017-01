AO, Agassi: “Djokovic tornerà presto, è un atleta pazzesco, uno dei più grandi di sempre” [VIDEO]

Andre Agassi e Giuseppe Lavazza - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

MELBOURNE – Il secondo di una bella serie di video dell’incontro, promosso da Lavazza, con il testimonial d’eccezione Andre Agassi. Il campione americano ci parla della sconfitta di Novak Djokovic, e di come potrà tornare forte

Cosa ne pensi della sconfitta di Novak? Credi che si riprenderà presto?

“Penso avesse bisogno di una tazza di caffè Lavazza, nel quinto set, pare… (risate). Purtroppo non ho visto il match, ma ho seguito il risultato, ero in viaggio tra Svezia e India negli ultimi quattro giorni, un ottovolante per me. ovviamente sono rimasto molto sorpreso, forse più di chiunque altro.”

“Io ho ammirato i risultati di Novak fino al punto di prevedere che avrebbe vinto tutto, qualunque trofeo. La verità è che è sempre una sorpresa ogni volta che perde, spacialmente in un posto come questo torneo. Non posso valutare quanto il match sia stato perso da lui o vinto dall’avversario, ma posso parlarvi del gioco di Novak, delle sue abilità. E non c’è ragione al mondo per cui tutte queste qualità non possano ritornare in lui velocemente, tanto quanto sembra che lo abbiano abbandonato.”

“Ognuno di noi segue il suo percorso. Voi ragazzi dovevate vedere in che condizioni ero io, quando ho toccato davvero il fondo, per due interi anni. Novak non avrà bisogno di imparare la lezione in modo tanto brutale, come ho dovuto fare io, e ha ancora tempo. È un atleta pazzesco, secondo me uno dei più grandi di tutti i tempi. Credo sia estremamente probabile che lo vedremo rientrare alla grande e molto velocamente“.