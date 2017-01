AO day 9: Wawrinka-Tsonga di notte, Federer-Zverev alle 9

Australian Open 2017 (disegno Fabio Palatucci)

Venus Williams all’una di notte sfida Pavlychenkova. Non prima delle 3 Muguruza-Vandeweghe. Dopo gli uomini

Nella nona giornata degli Australian Open si giocano i quarti di finale della parte alta del singolare maschile e femminile. Si parte all’una di notte con Venus Williams che, a quasi 37 anni, tenterà l’assalto alla semifinale. A provare a sbarrarle la strada ci sarà Anastasia Pavlyuchenkova (3-2 gli head to head in favore della statunitense). Non prima delle 3 italiane scenderanno in campo Coco Vandeweghe, reduce dalla splendida vittoria contro Kerber, e Garbine Muguruza. La venticinquenne newyorchese ha vinto due dei tre scontri diretti, ma la spagnola si è aggiudicata l’ultimo a Cincinnati lo scorso agosto.

Per quanto riguarda il tabellone maschile, Stan Wawrinka e Jo-Wilfried Tsonga giocheranno a seguire del secondo match femminile. I precedenti vedono “Stanimal” avanti 4-3, peraltro avendo vinto le ultime tre sfide. In altrettante circostanze i due si sono affrontati al Roland Garros, dando sempre vita a incontri equilibrati. Non prima delle 9 sarà la volta di Roger Federer e Mischa Zverev, in una sfida che si preannuncia estremamente spettacolare e ricca di colpi spettacolari. Lo svizzero ha vinto i due head to head – il primo a Roma nel 2009, il secondo ad Halle nel 2013 con un doppio bagel – ed è reduce dalla partita vinta al quinto contro Nishikori, mentre il fratello di Sascha ha clamorosamente eliminato Andy Murray, in quella che lui stesso ha definito la miglior prestazione della sua carriera.

