ATP Ranking: best ranking per M.Zverev e Goffin, Murray n.1 fino ad aprile

Sono rimasti in otto in corsa per vincere gli Australian Open. Di questi, due sono virtualmente a best ranking (Goffin e M.Zverev). Murray resterà numero 1 fino a metà Aprile e Wawrinka è certo di restare nei primi 4. Qualche curiosità sull’età di chi ha raggiunto almeno il 3T.

Questa settimana non viene pubblicato il ranking ATP, come accade sempre nella seconda settimana dei tornei del Grande Slam. Proviamo però a dare un’occhiata al ranking virtuale dopo che i match di 4T sono terminati. In grassetto, i tennisti ancora in corsa per vincere gli Australian Open.

1] Murray 11,540

2] Djokovic 9,825

3] Wawrinka 5,335

4] Raonic 4,930

5] Nishikori 4,830

6] Cilic 3,560

7] Nadal 3,545

8] Thiem 3,505

9] Monfils 3,445

10] Goffin 2,930

11] Berdych 2,790

12] Tsonga 2,685

13] Kyrgios 2,415

14] Dimitrov 2,405

15] Bautista Agut 2,350

16] Pouille 2,131

17] Gasquet 1,975

18] Karlovic 1,875

19] Sock 1,855

20] Cuevas 1,745

21] A.Zverev 1,735

22] Isner 1,715

23] Federer 1,620

24] Simon 1,495

25] Ferrer 1,470

26] Carreno Busta 1,450

27] Querrey 1,435

28] Muller 1,415

29] Kohlschreiber 1,405

30] Ramos Vinolas 1,400

31] Johnson 1,345

32] Tomic 1,330

…

35] M.Zverev 1,238

Best ranking certi e virtuali

Mischa Zverev è già certo di raggiungere il proprio best ranking (35), nessuno (neppure nei Challenger) può superarlo. Come lui, Goffin è a best ranking, ma per esser certo di entrare per la prima volta in top-10 dovrà attendere la conclusione del torneo. Altri best ranking virtuali sono: Sock (20) e Carreno Busta (26, br sicuro), più indietro Evans (45, br sicuro, Thompson (65, br sicuro), Nishioka (84) e Tiafoe (97).

Murray vs. Djokovic

Murray, pur clamorosamente sconfitto da Mischa Zverev (forse il più giovane tennista serve and volley in top-100 ad esclusione di Herbert), allunga su Djokovic. Ora lo scozzese comanda con 1,715 punti. Non sappiamo con certezza quali e quanti tornei giocheranno Djokovic e Murray nei prossimi mesi, ma se anche Djokovic dovesse vincere Dubai, Indian wells, Miami e Monte Carlo, a Murray basterebbe racimolare ben pochi punti per restare numero 1. Quasi sicuramente, Murray resterà numero 1 fino al 17 Aprile compreso.

Goffin in top-10 ed il miglior ranking possibile per gli 8 rimasti

Goffin entra virtualmente in top-10. Per restarci, deve guardarsi da Tsonga, Dimitrov e Federer. Tuttavia, se arrivasse in SF, sarebbe irraggiungibile per Federer anche se quest’ultimo vincesse il torneo.

Ecco il miglior ranking raggiungibile da ciascuno degli 8 rimasti in corsa:

– Wawrinka può salire al 3, come Raonic;

– Nadal può salire al 4;

– Goffin e Tsonga e Dimitrov possono salire al 6;

– Federer può rientrare in top-10 (10);

– M.Zverev non può entrare in top-10, ma andarci molto vicino (11).

Le sorprese degli Australian Open

Mischa Zverev è ancora in corsa, ma non è l’unica sorpresa degli Australian Open 2017. Ecco i balzi in avanti dei giocatori che hanno raggiunto almeno il 3T fuori dal seeding:

– QF // M.Zverev (35, +15)

– 4T // Istomin (79, +38)

– 4T // Seppi (68, +21);

– 4T // Evans (45, +6)

– 3T // Paire (44, +3)

– 3T // Jaziri (51, +6)

– 3T // Darcis (58, +13)

– 3T // Lacko (108, +13)

Gli italiani

Virtualmente (ma quasi definitivamente), gli Australian Open hanno lasciato Lorenzi al numero 43 e Fognini al 48, mentre Seppi è risalito al numero 68 (+21). Best ranking virtuale per Giannessi (122,+1) e Napolitano (172, +5), che però non si sono qualificati per il main draw. Risalgono Fabbiano (130, +11) e Vanni (149, +8).

Età e Next Generation

Seguiamo la definizione di Next Generation in uso in vista del Masters di fine anno, ovvero consideriamo solo i giocatori nati dal 1996 in poi. Kyrgios è dunque escluso, essendo nato nel 1995. Nessuno è arrivato ai quarti di finale, dove l’età media è alta (29 anni e 6 mesi), ma “solo” quattro sono gli over-30, il 50%. Il più giovane è Dimitrov (25 anni e 8 mesi).

Se nessun Next Gen è arrivato ai quarti di finale, nessuno è arrivato al 4T. Il più giovane al 4T è stato Thiem (23 anni e 4 mesi). Al 3T è arrivato un rappresentante della Next Generation, Alexander Zverev (19 anni e 9 mesi), arresosi al quinto set ed in preda ai crampi a Rafael Nadal, che alla sua età aveva già vinto uno Slam.

Selezioniamo i migliori 32, ecco le fasce d’età:

– Over 35 anni: 2

– Tra i 30 ed i 35 anni: 14

– Tra i 25 ed i 30 anni: 13

– Tra i 20 ed i 25 anni: 2

– Under 20 anni: 1

Se guardiamo i match di 3T e 4T, 13 volte ha vinto il più vecchio, 11 il più giovane. Numeri che tutto sommato si equivalgono, però secondo i bookies i due favoriti per la vittoria finale sono i più vecchi rimasti in corsa…

Jonathan Spinoni