AO LIVE: Istomin-Dimitrov 6-2 5-5. In campo Raonic

Denis Istomin - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

Ottavi di finale, day 8. Thiem-Goffin e Pliskova-Gavrilova precedono Nadal-Monfils, che chiuderà il programma sulla RLA. Sulla MCA Makarova-Konta, Brady-Lucic e Dimitrov-Istomin. Raonic-Bautista Agut sull’Hisense

Le cronache del day 7: Wawrinka e Tsonga – Kerber e Muguruza – Federer – Murray

Dopo la caduta degli dei. Siamo tornati ai vecchi tempi con Federer e Nadal?

Ho scelto Seppi e il match sbagliato, ma Wawrinka vincerà il torneo

Leggi tutte le interviste ai protagonisti dell’Australian Open

Serena Williams giocherà il suo decimo quarto di finale Slam consecutivo: le servono un’ora e tre quarti per avere la meglio su Barbora Strycova, in un match disordinato e falloso (46 gratuiti). Incontrerà Johanna Konta, che ha superato Ekaterina Makarova in due set di ottimo livello.

Accede ai quarti di finale anche Mirjana Lucic-Baroni, che a quasi 35 anni centra il suo secondo miglior risultato di sempre in uno Slam, quasi 18 anni dopo la semifinale di Wimbledon 1999. Jennifer Brady cede il passo con lo score di 6-4 6-2.

Vittoria anche per David Goffin. che disinnesca la potenza di Dominic Thiem e vince in quattro set con il punteggio di 5-7 7-6(4) 6-2 6-2.