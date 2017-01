AO interviste, Goffin: “Per battere Thiem bisogna farlo sbagliare”

Australian Open 2017, quarto turno: [11] D Goffin b. [8] D. Thiem 5-7 7-6(4) 6-2 6-2. L’intervista del dopo partita a David Goffin

Devi essere soddisfatto della tua performance. Come ti senti ad essere ai quarti di finale?

Stanco ma molto contento. È stato proprio un bel match. Difficile. Ho iniziato bene. Non era facile controllare la palla nei primi due set perché c’era molto sole, la palla rimbalzava altissima e non era semplice gestirla. Per fortuna dal secondo set ho trovato il modo di farlo. Ho servito molto bene. Poi ho giocato molto bene nel terzo e nel quarto set. Sono felice perché è stata una dura battaglia. Dominic è uno che colpisce molto forte la palla.

In che modo glielo hai impedito dopo i primi due set? Pensavi di dover rimandare di là la palla e lasciare che fosse lui a fare il gioco e sbagliare?

La chiave prima di tutto è stata quella di servire bene come ho fatto. È stato fondamentale per restare nel match nel secondo set, poiché dopo avere perso il primo; lui giocava con una tale intensità ogni colpo, che non era semplice tenere gli scambi. Poi ho giocato un ottimo tiebreak, molto solido. Poi tutto il mio gioco è diventato più solido, perché, dal momento che non si può colpire la palla più forte di lui, si deve avere il giusto timing, essere rapidi e farlo sbagliare. Nel terzo e nel quarto set le cose andavano di bene in meglio. Ho iniziato a giocare più profondo e più aggressivo. Lui ha iniziato ha sbagliare molto alla fine. La chiave è stata quella di rimanere in partita, con solidità, perché se ti lasci andare Dominic gioca sempre meglio.

Ora ti toccherà Dimitrov o Istomin per accedere alle semifinali. Cosa significherebbe per te raggiungerle per la prima volta?

Tantissimo. Ma io sarò concentrato sull’incontro e non sulle sue conseguenze, sia che vinca, sia che perda. La posizione in classifica che occupano loro due non conta. Sono entrambi ottimi giocatori e Istomin è caldo questa settimana. Ha sconfitto Djokovic e poi dopo Carreno-Busta in un match difficile. Devi restare concentrato per battere Carreno-Busta e lui lo ha fatto. È un ottimo giocatore. Dimitrov, poi, è uno che ha vinto molto. Ha iniziato benissimo l’anno. Ha vinto un torneo intenso come Brisbane, un ATP 250. Questa settimana è stato molto solido. Sarà interessante ora vedere il loro incontro. Io mi preparerò come ho sempre fatto anche in questa settimana.

Traduzione di Roberto Ferri