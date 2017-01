Djokovic riparte dalla Davis: in campo contro la Russia

Novak Djokovic Australian Open 2017

Il numero due del mondo scenderà in campo nel primo turno di Davis contro la Russia che si giocherà dal 5 al 7 febbraio a Nis. Nessuna novità sulla partecipazione a Dubai

Per smaltire la delusione per l’eliminazione al secondo turno degli Australian Open, Novak Djokovic ha deciso di modificare la sua programmazione per il mese di febbraio. Il n.2 del mondo scenderà in campo nel primo turno di Davis che la Serbia giocherà in casa contro la Russia il prossimo 5 febbraio, a Nis. L’annuncio è stato dato ieri dalla televisione di Stato serba: “Sono sempre contento di partecipare a questa competizione – ha detto il tennista numero 2 del mondo – è un’emozione speciale quando siamo insieme per giocare per il nostro paese”. Nessuna novità invece sul fronte-Dubai. Nole ha comunicato a inizio stagione che avrebbe saltato l’appuntamento negli Emirati, ma i punti persi con la prematura disfatta australiana potrebbero costringerlo a rivedere i suoi piani.