Jelena Jankovic prova a ripartire con Guillermo Cañas come coach

La tennista serba ha assunto l’ex numero 8 al mondo per un periodo di prova, nel tentativo di ritornare al top della forma

Dopo la sconfitta nella maratona con Svetlana Kuznetsova, Jelena Jankovic ha annunciato la sua nuova collaborazione con l’ex top-10 Guillermo Cañas. La serba è decisa a tornare ai vertici del ranking WTA dopo il crollo in classifica (adesso è numero 54) subìto nel 2016 in seguito agli infortuni

L’argentino, classe ’77, ha come best ranking l’ottavo posto in classifica, raggiunto nel 2005. In seguito però fu squalificato per doping per 12 mesi. Il risultato più importante della sua carriera arrivò nel 2002 quando riuscì a vincere il suo primo e ultimo master 1000 a Toronto battendo in finale un giovane Andy Roddick. In tanti poi ricorderanno quando nel 2007 a Indian Wells fermò la striscia di vittorie consecutive di Roger Federer (41), battendolo anche a Miami la settimana successiva. Ha giocato il suo ultimo match ufficiale nel 2009 ad Amburgo contro Potito Starace.

Dopo il ritiro Cañas ha continuato ad allenarsi nella sua accademia di Miami fondata circa otto anni fa, ma dopo essersi rotto il ginocchio destro è ingrassato fino ad arrivare a pesare 122 chili. Attualmente collabora con Teymuraz Gabashvili e Mikhail Kukushkin, con cui continuerà a lavorare nonostante il nuovo impegno con la Jankovic, mentre ha ormai da tempo interrotto i rapporti con il lettone Ernests Gulbis.