Navratilova: “Essere n.1 porta con sé tante nuove pressioni” [AUDIO]

Scritto da Vanni Gibertini

Membro del team di Ubitennis dal 2010, corrispondente dal Nord America. Gran parte della mia vita si puo' riassumere in due parole: aerei e tennis. Tutto il resto fa volume. *** Writing for Ubitennis since 2010, corrispondent from North America. My life can be summed up in two words: "Planes and tennis"