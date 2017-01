Roger Federer raggiunge le 200 vittorie su top 10

Roger Federer - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

Con la vittoria su Kei Nishikori Roger Federer perfeziona il suo record di vittorie su top 10 raggiungendo la 200esima

Non smette di stupire questo “vecchietto in racchetta”. Roger Federer gioca, vince, dà spettacolo e inoltre non perde il vizio di raggiungere nuovi record. Con la vittoria su Nishikori il diciassette volte campione slam ha infatti raggiunto la 200esima vittoria ai danni di un tennista classificato tra i primi dieci. In realtà un record non è perchè Roger stesso era già primatista, anche senza la vittoria su Nishikori.

Questa la classifica:

Roger Federer 200 vittorie;

Novak Djokovic 180;

Rafael Nadal 140;

Andy Murray 100.

Dato impressionante se si considera anche la percentuale: lo svizzero in carriera ha vinto 1082 incontri, di questi come abbiamo visto 200 contro top ten; in pratica il 18,48% di vittorie è arrivato contro un tennista tra i primi dieci in classifica mondiale.

In tutto, infine, sono 41 i tennisti battuti. Questa la classifica di quelli più volte superati:

Novak Djokovic 18 vittorie;

Andy Roddick 17;

Andy Murray 13;

Juan Martin del Potro 11;

Rafa Nadal/Tomas Berdych 10.

Numeri, insomma, che consegnano sempre più alla storia il nome di Roger Federer.