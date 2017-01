Serena e il fidanzamento: “La mia vita è come un film”. Forse in Italia il matrimonio

Alexis Ohanian, fidanzato di Serena Williams - Australian Open 2017 (foto di Roberto Dell'Olivo)

Botta e risposta tra Serena Williams ed Ubaldo Scanagatta sul primo incontro tra la campionessa americana ed il suo futuro sposo. Il Bel Paese è stato teatro del loro incontro e del loro fidanzamento: sarà teatro anche delle nozze?

La notizia del fidanzamento di Serena Williams con il milionario di “Reddit” Alexis Ohanian ha monopolizzato la cronaca rosa tennistica in questo inizio di 2017. I due erano riusciti a tenere la loro relazione lontana da occhi indiscreti per parecchio tempo fino all’annuncio ufficiale della proposta di matrimonio, avvenuto a Roma dove i due si erano conosciuti.

Il direttore di Ubitennis Ubaldo Scanagatta è riuscito ad ottenere qualche dettaglio in più sulle circostanze nei quali i due si sono incontrati nella Città Eterna durante la conferenza stampa di Serena dopo il suo vittorioso match di ottavi di finale contro Barbora Strycova. Ecco il resoconto della loro conversazione.

Quando la notizia del tuo fidanzamento è divenuta di dominio pubblico si è parlato del fatto che vi eravate incontrati a Roma, ma non era chiaro se si trattasse del periodo in cui eri a Roma durante il torneo sei mesi fa oppure di qualche altra occasione.

E’ stato un paio di anni fa. Non ci siamo incontrati sei mesi fa.

Quindi non è stato un incontro recente?

No, non è stato un incontro recente.

Quindi non eri a Roma senza dover giocare un torneo là? Era quello che volevo sapere.

In realtà, per puro caso, è andata così. Adoro Roma, adoro l’Italia, è il mio luogo preferito.

Perché non vieni a Firenze uno di questi giorni?

Non ci sono mai stata, ci devo andare.

Vi siete incontrati attraverso qualcuno, un amico comune?

Hai letto quello che ho scritto, non hai letto quello che ho scritto?

Pensavo fosse stato solo un incontro accidentale.

Penso di aver detto – cos’è che ho detto? Ho detto che sono stata portata improvvisamente a Roma? Non ricordo.

No, intendevo il vostro primo incontro. È stato un incontro accidentale oppure eravate tutti e due alla stessa festa?

Sì, è stato per puro caso. Ero seduta lì, e lui si è seduto di fianco a me.

Nessuno vi ha presentati? Eravate semplicemente in un ristorante?

No, nessuno ci ha presentati. Non succede più, vero?

Solo nei film.

Vero? Vivo in un film e in una favola nella mia testa, quindi immagino che prima o poi sarebbe dovuta accadere una cosa del genere.

Vi sposerete a Venezia?

Tu avevi detto Firenze.

Sì, io preferirei che fosse a Firenze.

Non lo so. Adoro l’Italia comunque. Adoro il cibo.