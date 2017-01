Ufficiali i team anti-Italia di Argentina e Slovacchia: si può fare!

Le federazioni dei Paesi che affronteranno l’Italia in Coppa Davis e Fed Cup nel mese di febbraio hanno annunciato i loro guerrieri (dalle lance un po’ spuntate)

Doppio sospiro di sollievo per Corrado Barazzutti e la neo-capitana Tathiana Garbin: l’Argentina e la Slovacchia, che il prossimo mese affronteranno le loro “Italie” rispettivamente in Coppa Davis e in Fed Cup, hanno reso noti i propri convocati… e non sono così spaventosi. Entrambe le nazionali confermano infatti l’assenza delle loro prime racchette, ovvero Juan Martin del Potro e Dominika Cibulkova.

Per quanto riguarda il maschile, l’Argentina che il 3 febbraio accoglierà la spedizione Barazzutti a Parque Sarmiento (Buenos Aires) sarà campione in carica soltanto sulla carta, visto che i due principali artefici dello storico trionfo del 2016 non saranno della partita. Al preventivato forfait di del Potro, bisognoso di riposo al punto da saltare addirittura gli Australian Open, si somma anche quello di Federico Delbonis. Il quartetto albiceleste sarà quindi così composto: Diego Schwartzman (n.54 ATP), Horacio Zeballos (n.68), Guido Pella (n.81) e Leonardo Mayer (n.146). Sia Pella sia Mayer hanno contribuito alla conquista dell’insalatiera – e senza dubbio il tifo farà la sua parte – ma se Fognini, Seppi e Lorenzi dovessero mantenere lo stato di forma mostrato a Melbourne non dovrebbero esserci grossi problemi per arrivare ai quarti di Coppa Davis. Chi possa essere il quarto elemento azzurro è ancora un mistero ma, dopo le brutte vicende estive, è difficile pensare che si tratterà nuovamente di Marco Cecchinato. Con Simone Bolelli ancora non rientrato in campo, la scelta dovrebbe ricadere su Luca Vanni o su uno dei giovani.

La seconda delle due sfide per l’Italia sarà quella femminile, casalinga, in programma sulla terra indoor del PalaGalassi di Forlì per il secondo weekend di febbraio (11-12). Proprio la terra è la ragione dell’assenza di Cibulkova, di gran lunga la più pericolosa delle tenniste slovacche. La campionessa del Masters ha ammesso candidamente di non gradire la superficie, specialmente in un periodo della stagione in cui si gioca sul duro, e ha così lasciato spazio alle sue connazionali di rango ben inferiore: Kristina Kucova (n.80 WTA), Jana Cepelova (n.102) e Rebecca Sramkova (n.120), l’ultima delle quali non ha mai disputato un incontro di Fed Cup. Una quarta convocata non è ancora stata annunciata, ma è possibile che al gruppo venga aggregata una tennista junior. Ancora nessuna notizia ufficiale su chi saranno le tenniste azzurre a giocarsi questo primo round di World Group II, per tentare un ritorno al gruppo principale della competizione già dal 2018.