AO day 10: Serena-Konta a notte fonda, Nadal-Raonic al risveglio

Australian Open 2017 (disegno Fabio Palatucci)

Aprono il programma Karolina Pliskova e Lucic-Baroni. Goffin e Dimitrov all’alba, prima del big match tra Rafa e Milos Raonic

In campo le partite di quarti di finale della parte bassa nella decima giornata dell’Australian Open 2017. All’una di notte italiana (le 11 del mattino locali) aprono il programma Karolina Pliskova, che dopo il grosso spavento passato in sede di terzo turno contro Jelena Ostapenko è considerata una delle grandi favorite del torneo, e la sorprendente Mirjana Lucic-Baroni: 5 i precedenti e 3 i successi per la ceca, largamente favorita anche domani. Non prima delle tre si attende lo scontro tra la sei volte campionessa Serena Williams e Johanna Konta per quello che è un inedito assoluto nel circuito. Serena dovrà prestare parecchia attenzione: la britannica è forse la giocatrice più “calda” in circolazione.

Subito dopo la partita di Serena toccherà a David Goffin e Grigor Dimitrov sfidarsi per un posto in semifinale. Il bulgaro ha prevalso in tutti e quattro i precedenti disputatisi, ma l’ultimo – allo US Open 2014 – è piuttosto datato. La sessione serale, manco a dirlo, è stata infine riservata alla portata principale della giornata, l’attesissima sfida tra Rafa Nadal e Milos Raonic: il quattordici volte campione slam ha vinto sei degli otto precedenti ma ha perso l’ultimo, giusto un paio di settimane fa in quel di Brisbane. Saprà prendersi la rivincita?

Qui il programma completo