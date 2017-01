AO Junior, parla Viviani dopo la squalifica: “Ero qui dal 4 gennaio per prepararmi”

MELBOURNE – Le dichiarazioni della giovanissima tennista azzurra dopo lo sfortunato incidente. “La cosa che mi urta di più è vedere un viaggio così lungo e costoso finire in maniera così stupida”

dal nostro inviato a Melbourne

Lo sfortunato incidente che ha visto protagonista la tennista italiana Maria Vittoria Viviani durante il primo turno le è valso se non altro un articolo a due colonne sul quotidiano australiano “The Age”. La ragazza era stata squalificata alla fine del primo set durante il suo match di primo turno del tabellone juniores per aver colpito un raccattapalle con una palla a gioco fermo.

Il video dell’episodio mostra il gesto di Viviani che dopo aver ceduto la battuta colpisce la palla verso terra e la palla finisce poi fuori inquadratura dove poi arriva a colpire un raccattapalle. “Sono ancora sotto shock – ha raccontato al giornale australiano – è stata una giornata orribile per me, nessuno esce vincitore da questa situazione. Ho pianto più di un’ora e mezzo senza sosta. Tutti quelli che mi conoscono sa che non ho fatto nulla di male, che non avevo intenzione di fare nulla di male. Per questo sono in pace con me stessa, e questo mi ha aiutato a sentirmi un po’ meglio”.

Maria Vittoria ha spiegato di essere arrivata in Australia il 4 gennaio per prepararsi a questo torneo, affrontando un lungo viaggio ed un impegno economico non indifferente. La squalifica le è costata anche l’esclusione dalla competizione di doppio, come prevede il regolamento dell’ITF. La sua allenatrice Maria Elena Camerin, ex tennista professionista con un passato da Top 50, ha detto che si tratta della cosa più ridicola che abbia mai visto in tanti anni in giro per il circuito. Ma i suoi tentativi di mediare con gli ufficiali di gara si sono rivelati vani.