AO LIVE: Venus Williams conquista il primo set

Australian Open day 9, quarti di finale. Sulla Rod Laver Arena aprono Venus e Pavlyuchenkova. A seguire Muguruza-Vandeweghe e Wawrinka-Tsonga. Federer-Zverev in sessione serale (non prima delle 09 italiane)

Venus Williams conquista il primo set per 6-4 dopo aver recuperato per due volte un break di svantaggio. Decisivo il parziale di tre giochi a zero (e 13 punti a 4) dal 4-3 Pavlyuchenkova.