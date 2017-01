AO: spettacolo Vandeweghe! Venus non vuole invecchiare

Prestazione perfetta di CoCo, che seppellisce Muguruza a suon di vincenti. Prima semifinale Slam. A 36 anni, la maggiore delle Williams raggiunge la sua terza semifinale a Melbourne, quattordici anni dopo la prima. È la ventiduesima nei Major

AO, spunti tecnici: Serena e Venus, la qualità prima della potenza

Scopriamo chi è Coco Vandeweghe (AGF)

C. Vandeweghe b. [7] G. Muguruza 6-4 6-0 (Giovanni Vianello)

Si conferma l’ammazza-grandi del torneo CoCo Vandeweghe, non accreditata di testa di serie, che si qualifica alle semifinali sconfiggendo Garbine Muguruza in due set. Si conferma anche sfortunato il sorteggio di Vinci, che ahinoi ha pescato Vandeweghe al primo turno. Nel quarto orfano della numero uno del mondo Angelique Kerber, a disputarsi un posto in semifinale contro Venus sono CoCo Vandeweghe (che ha eliminato Vinci al primo turno, Bouchard al terzo e proprio Kerber agli ottavi, tra le altre) e Garbine Muguruza, campionessa in carica del Roland Garros. La statunitense è attualmente n. 35 del mondo, ma entrerà tra le prime 25 del mondo dopo i risultati di questo torneo; Coco è inoltre alla seconda apparizione in un quarto di finale Slam, con la prima arrivata a Wimbledon 2015, quando perse dalla Sharapova. La spagnola è invece n.7 del mondo, ha disputato la finale a Wimbledon 2015 ed è per la quinta volta tra le migliori otto di un torneo dello Slam (con due vittorie e due sconfitte in questo turno); è tuttavia solamente la prima volta che si qualifica per i quarti a Melbourne. I precedenti tra Vandeweghe e Muguruza parlano di un 2-1 a favore della Vandeweghe, ma entrambe le vittorie di quest’ultima sono arrivate sull’erba nel 2014, mentre l’anno scorso a Cincinnati, incontro molto probabilmente più indicativo nell’ottica degli Australian Open, fu la spagnola a trionfare.

La partita inizia con Muguruza al servizio. La spagnola parte con quattro seconde di servizio e va sotto 15-40, ma poi trova quattro prime consecutive ed aggiusta le cose, andando avanti 1-0. Vandeweghe fatica molto meno e tiene il servizio a zero, servendo quattro prime e chiudendo in fretta gli scambi. Anche nel terzo game Muguruza è costretta agli straordinari, da 40-15 si fa rimontare fino al vantaggio per la statunitense, ma sulla palla break mette a segno un bel rovescio lungolinea e poi tiene il servizio. Vandeweghe tuttavia continua a mostrare sicurezza, concede il 30-30 nel successivo gioco ma con due ottimi servizi, dei quali il primo seguito da un dritto vincente, pareggia i conti. Al suo terzo turno di battuta, Muguruza finalmente può giovarsi di un game relativamente facile, in cui va avanti 40-0 e tiene il servizio a 30. CoCo continua ad essere prepotente col servizio, e si porta 3-3. La statunitense poi si porta prima 0-30 e poi 30-40 sul servizio avversario, in particolare viene a rete sulla seconda di servizio della spagnola sul 30-30; sul 30-40 la Vandeweghe sbaglia una risposta aggressiva, poi arrivano altre due palle break, tuttavia l’iberica trova una prima vincente ed un ace esterno; c’è un altro vantaggio esterno ed in questo caso Garbine non mette la prima di servizio, ma CoCo si fa prendere dalla foga e sbaglia una risposta eccessivamente aggressiva, lasciando cadere la racchetta a terra; la statunitense si porta infine avanti di un break (4-3 e servizio) quando, alla quinta palla break di un gioco durato più di dieci minuti, Muguruza commette un doppio fallo. La spagnola tenta una reazione, guadagnandosi lo 0-30, ma Vandeweghe rimonta fino a 40-30 e su uno schiaffo al volo errato da parte di Muguruza, la statunitense si porta 5-3. Nel nono game la spagnola rimonta da 0-30 a 40-30, ma il game si protrae ai vantaggi e Vandeweghe si porta a set point con una risposta vincente; Muguruza tuttavia si aggrappa a servizio e dritto e si porta 4-5. Nel decimo gioco con un paio di gratuiti CoCo concede il 30-30 e poi su una seconda della statunitense la spagnola aggredisce e con due rovesci in fila ottiene una palla break, ma Vandeweghe sul 30-40 mette un ace e poi vince uno scambio di ritmo con un rovescio lungolinea che lascia ferma la Muguruza; il set si conclude 6-4 su un servizio su cui ancora una volta Muguruza non trova la risposta. La spagnola perde così il primo set del torneo.

Il secondo set si apre col botto, Muguruza va immediatamente sotto 0-40 sul proprio servizio e Vandeweghe opera poi il break a 15 con una risposta fulminante di dritto incrociata su un servizio slice da destra della spagnola. CoCo in seguito tiene il servizio facilmente e va avanti 2-0. Nel terzo game, sul 15-15, Muguruza subisce una risposta sulla linea vincente di rovescio da parte di Vandeweghe e la spagnola nel quindici successivo si lascia andare ad un gesto di stizza, cercando di calciare via la pallina dopo aver sbagliato il lancio di palla sulla prima di servizio; la conseguenza è un doppio fallo che dà Vandeweghe due palle break; CoCo si porta infine avanti 3-0 e servizio. Nel quarto game la statunitense si conferma padrona del campo e, nonostante molte seconde di servizio, si porta 4-0. Nel quinto game Muguruza cede per la terza volta consecutiva la battuta, questa volta a 30, così Vandeweghe va a servire per il match. Nel sesto game CoCo va avanti 30-0, ma si assiste ad una rimonta di Muguruza fino a 30-40, ma Vandeweghe salva anche la seconda palla break del match sul suo servizio ed infine la statunitense va a match-point. La partita si chiude su un rovescio in rete della spagnola dopo uno scambio di ritmo. Prestazione debordante di Vandeweghe, che ha letteralmente stritolato l’avversaria a suon di servizi vincenti (Muguruza non ha praticamente mai risposto alla prima della statunitense) e botte da fondo; Vandeweghe è riuscita a tirare così forte da far sembrare quasi Muguruza una regolarista, quando invece la spagnola è una delle giocatrici che ha la palla più pesante del circuito. I precedenti tra Vandeweghe e Venus Williams recitano 1-0 a favore di Venus, una partita risalente al torneo di Roma dello scorso anno.

A PAGINA 2, VENUS WILLIAMS TORNA IN SEMIFINALE A MELBOURNE DOPO 14 ANNI