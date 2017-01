Mondo Challenger: Bemelmans trionfa a Coblenza

Bemelmans

Mentre a Melbourne si entra nella fase decisiva degli Open d’Australia, in Svizzera si è giocato l’unico Challenger della settimana. Il belga Ruben Bemelmans ha confermato il buon stato di forma, conquistando una vittoria che lo riporta vicino ai top 150

Coblenza, Svizzera (€43 000 + H) – L’unico torneo della settimana si è giocato in Svizzera nel cantone tedesco e offriva il montepremi minimo fissato per il 2017 dall’ATP a livello Challenger, ovvero l’equivalente di 50,000 dollari. Senza top100 in tabellone e tanti giocatori impegnati fino al weekend in Australia, le otto teste di serie rientravano comunque tra i primi 150: a farla da capofila il ceco Lukas Rosol, numero 113 ATP. Dopo esser stato battuto dal serbo Filip Kraijnovic, nella parte alta del tabellone si è fatto strada il mancino belga Ruben Bemelmans, doppista in Coppa Davis e giocatore d’attacco, piuttosto a suo agio sui campi sintetici, specialmente al coperto. Bemelmans ha portato a casa il titolo battendo in finale il qualificato tedesco Nils Langer, 26enne e alla prima finale a livello Challenger. Bemelmans raggiunge un obiettivo importante dopo le due finali perse lo scorso novembre negli Stati Uniti, a Charlottesville e Champaign. Grazie a questa vittoria il giocatore fiammingo è attualmente al numero 159 ATP, ma ha ancora strada da fare per migliorare il suo miglior piazzamento, numero 84 nell’autunno 2015.

Risultato finale:

R. Bemelmans b. [Q] N. Langer 6-4 3-6 7-6(0)

Davide Carrino