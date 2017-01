AO interviste, Lucic-Baroni: “Forse racconterò la mia storia in un libro”

Mirjana Lucic-Baroni - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

Australian Open interviste, quarti di finale: M. Lucic-Baroni b. [5] K. Pliskova 6-4 3-6 6-4. L’intervista del dopo partita a Mirjana Lucic-Baroni

Che preghiera hai recitato subito dopo il match?

Ero semplicemente grata, veramente grata a Dio per avercela fatta oggi, per essere riuscita a terminare il mio match. Ero molto preoccupata. Ero allarmata. Non sapevo se avrei potuto terminarlo. Ho iniziato a stare molto male a metà match, soprattutto verso la fine. Il fatto di essere stata in grado di terminare bene l’incontro mi ha resa veramente grata.

Hai già iniziato a metabolizzare ciò che hai ottenuto in queste due settimane?

No. Come ho detto prima, quei momenti in cui sei in campo e stai vincendo, quei minuti di estasi pura sono straordinari, e una volta uscita dal campo tutto si placa un po’. Sono ancora nel torneo e voglio rimanere tranquilla e concentrata e fare un’altra buona prestazione domani.

Hai detto che non sapevi se avresti avuto le capacità per farcela. Quando hai parlato a te stessa e cosa ti sei detta?

Non che non sapessi di avere le capacità per farcela. Per la mia gamba. Ero davvero preoccupata del mio benessere fisico in quel momento. E ho detto a me stessa: “Non ti tireranno fuori” . Non mi arrenderò, continuerò a lottare. E così è stato. Mi sono incoraggiata a continuare e a restare forte.

Sentivi di meritare questa opportunità nella tua carriera per quello che hai passato?

Penso di meritarmelo.

Vuol dire che prima di questa vittoria sentivi che mancava qualcosa e che ti meritavi qualcosa di meglio?

Sentivo certamente che questi risultati mancavano. È ciò che sognavo, è ciò per cui mi sono allenata. A 34 anni ho una casa meravigliosa, sono felicemente sposata. Starei benissimo a casa con la mia famiglia. Ma sapevo nel profondo della mia anima che potevo ottenere questi risultati. È incredibile essere qui e vivere davvero questi momenti.

C’è sempre più interesse per il tuo passato, e tu alludevi al fatto che forse un giorno scriverai un libro. Quando è il momento giusto per raccontare a tutti esattamente che cosa hai passato?

Chissà. Forse succederà, forse no. Vado avanti e indietro. Voglio solo dire che la gente si immagina troppo, e la gente non sa. Mi irrita quando le persone si immaginano infortuni e cose simili e lo scrivono. Capisco che è il vostro lavoro. Molte sono speculazioni. Voglio continuare a tenere queste cose per me e non voglio raccontare niente a nessuno, e non voglio concentrarmi troppo su questo. Voglio essere conosciuta come una lottatrice straordinaria, una persona che è andata contro tutto, contro ogni aspettativa. E questo è ciò di cui sono orgogliosa. Quindi non lo so. Chissà. Vedremo.

È in arrivo Serena sul tuo cammino. Come vedi questo incontro?

Serena è la nostra più grande campionessa, la più grande tennista che ci sia mai stata. Sarà incredibilmente dura. Vuole fare la storia. Sono certa che sarà motivata a giocare bene. io farò il mio come ho fatto nei match precedenti. Recupererò e cercherò di riposarmi. Scenderò in campo con il cuore e farò tutto il possibile domani.

Ti ricordi quando vi siete affrontate l’ultima volta?

Credo che sia stato molto tempo fa. Penso che sia stato a Wimbledon. È stato a Wimbledon? Veramente tanto tempo fa. Abbiamo giocato un set di esibizione lo scorso anno durante la IPTL. Lei è una grande campionessa, non sono niente male nemmeno io, quindi penso che sarà un bel match. Lavorerò duramente, lotterò duramente. E vedremo. Spero che sarà divertente.

Traduzione di Chiara Nardi