AO junior: esce anche l’ultimo italiano, Iannaccone sconfitto in tre set [AUDIO]

Federico Innaccone - Australian Open 2017 Junior (foto Roberto Dell'Olivo)

Finisce anche nel torneo junior l’avventura italiana a questi Australian Open. L’ultimo superstite al terzo turno, Federico Iannaccone, ha ceduto al francese Martineau

Termina al terzo turno l’avventura di Federico Iannaccone, ultimo italiano in gara a Melbourne nel tabellone del singolare maschile juniores. Il molisano è stato sconfitto i 2 ore e 2 minuti dal francese Matteo Martineau per 3-6, 6-3, 6-4. Peccato perché la partita si era messa bene per il nostro rappresentate, dopo un primo set vinto in maniera convincente. “Poi dal 2-1 40-0 nel secondo set mi sono un po’ incartato facendo scelte sbagliate – ha spiegato Federico dopo il match – ho perso ordine, e me lo sono portato dietro fino alla fine della partita”.

Iannaccone, classe 1999, è all’ultimo anno da junior ed ha già una classifica di doppio (al numero 1559) grazie ai punti raccolti lo scorso anno al Future di Santa Maria di Pula. “Non mi aspettavo minimamente di fare terzo turno qui – ha continuato – perché all’inizio ero nella lista delle qualificazioni, non dovevo nemmeno entrare in tabellone. Per quest’anno il mio obiettivo è giocare tutti i tornei dello Slam a livello junior e cercare di raccogliere i primi punti ATP per entrare in classifica in singolare”.