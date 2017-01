AO day 11: di notte le semifinali femminili, Federer-Wawrinka alle 9.30

Australian Open 2017 (disegno Fabio Palatucci)

Alle 4 apriranno il programma Venus Williams e CoCo Vandeweghe, a seguire Serena Williams contro Lucic-Baroni. Derby svizzero nella mattinata italiana

A Melbourne Park è tempo di semifinali. Non prima delle 4 del mattino scenderanno in campo CoCo Vandeweghe e Venus Williams. La più anziana delle sorelle di Compton si è aggiudicata l’unico scontro diretto, disputato lo scorso anno a Roma, quando Venus vinse in due set. La “Venere nera” è alla caccia della prima finale Slam da Wimbledon 2009, mentre la numero 35 WTA sta giocando il miglior torneo della sua carriera e, dopo le splendide prestazioni contro Kerber e Muguruza, non è intenzionata a fermarsi.

A seguire sarà la volta di Serena Williams e Mirjana Lucic-Baroni, reduce dalla clamorosa vittoria contro Pliskova. I due precedenti li ha vinti Serena, ma entrambi risalgono al lontanissimo 1998. Williams è a due partite dal tornare numero uno al mondo e, soprattutto, dal superare Steffi Graf nel numero di Slam vinti – entrambe sono ferme a 22 – e parte nettamente favorita contro la 35enne croata, che sta vivendo una seconda, se non una terza, giovinezza.

Alle 9 e 30, infine, ci sarà il match of the day, che vedrà opposti Roger Federer e Stan Wawrinka (18-3 gli head to head in favore dello svizzero più famoso del mondo). “Stan the Man” contro Roger ha vinto solamente sulla terra rossa – due volte a Montecarlo e una a Parigi – ma da molti addetti ai lavori è considerato il favorito per la vittoria finale, anche se lo stato di forma del fuoriclasse di Basilea potrebbe fare la differenza in favore di quest’ultimo.

Insomma, la tavola è apparecchiata per una grande giornata di tennis. Non resta che godersi lo spettacolo.

Qui il programma di gioco completo