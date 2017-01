AO, doppio: dopo Murray/Soares, fuori anche i favoriti Mahut/Herbert

Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert - ATP Finals 2016 (Alberto Pezzali © All Rights Reserved)

MELBOURNE – Nel torneo di doppio, dopo l’eliminazione al primo turno di Jamie Murray e Bruno Soares, teste di serie n°2, perdono ai quarti anche i n°1 Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert

In attesa dell’ultimo incontro della giornata, sulla Rod Laver Arena dopo il match di cartello tra Rafa Nadal e Milos Raonic, tra i trionfatori delle ATP Finals Henri Kontinen e John Peers e gli australiani Sam Groth e Chris Guccione, il quadro delle semifinali vede in quella della parte bassa i fratelli statunitensi Bob e Mike Bryan opposti agli spagnoli Pablo Carreno Busta e Guillermo Garcia-Lopez, e in quella della parte alta, ad attendere i vincitori della partita di stasera, la coppia più sorprendente del torneo. Gli australiani Marc Polmans (19 anni, 249 delle classifiche di doppio) e Andrew Whittington (24 anni, 309 delle classifiche di doppio) hanno a dir poco sorprendentemente eliminato i favoriti del tabellone, Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert. Al primo turno, era già stata registrata la sconfitta delle teste di serie n°2 Jamie Murray e Bruno Soares, battuti da Sam Querrey e Donald Young.

S profila quindi la possibilità di una semifinale tutta australiana, certo Groth e Guccione giocano contro pronostico, ma sono comunque una coppia solida e collaudata. Ed è curioso come anche il tabellone di doppio abbia visto l’eliminazione precoce delle prime due teste di serie, come quello maschile.