Buonanotte da Melbourne: Nadal e il suo allenatore “segreto”

MELBOURNE – Il podcast con l’inviato Vanni Gibertini. Tutto sembra indirizzato verso la sfida Federer-Nadal ma lo spagnolo ha un asso nella manica

Tutti i podcast da Melbourne

Giornata di incontri non memorabili. Lucic-Baroni continua a stupire e si guadagna Serena Williams che invece lascia le briciole – o forse neanche quelle – a Johanna Konta. Goffin si dimentica di scendere in campo e Raonic si dimentica la prima di servizio proprio quando glis erve. Ma l’ambiente australiano, come ci conferma l’inviato Vanni Gibertini, sembra ovattato. Tutti attendono quei due nomi che appare ridondante pronunciare, mentre nel torneo femminile sembra probabile una finale tra sorelle. Certo, occhio a Vandeweghe. Ma è il 2017 o il 2009, quando il Fedal dominò due finali Slam su quattro e Serena-Venus decise il titolo di Wimbledon?

Nel frattempo, Nadal ha un segreto. Un tizio australiano che gli serve bordate e lo aiuta a rispondere come Djokovic. Ascoltate qui, va.

A cura di Alessandro Stella e Vanni Gibertini