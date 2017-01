Mondo Futures: primo titolo per il numero 1 del mondo junior Kecmanovic

Il leader della classe junior Kecmanovic vince negli Stati Uniti il suo primo torneo Futures, male Caruso in Francia che non va oltre i quarti di finale a Bressuire

Sharm el Sheikh, Egitto F1 ($15.000) – Pronostico rispettato sul mar Rosso con la vittoria del numero 1 del seeding Aldin Setkic. Il ventinovenne bosniaco ha avuto qualche problema solamente nei quarti di finale contro il francese Antoine Escoffier (tds numero 8), vincitore del doppio, perso il primo set 6-1, Setkic ha ribaltato il risultato vincendo 6-4 e 7-5 gli altri due. In finale Setkic non ha avuto problemi contro il tennista di casa Karim-Mohamed Maamoun con il punteggio di 6-3 7-5.

Risultato finale: [1] A. Setkic b. [4] b. K. Maamoun 6-3 7-5

Bressuire, Francia F2 ($15.000 + H) – Stecca Salvatore Caruso sul cemento indoor di Bressuire. Il tennista siculo partito come numero 1 del seeding non è riuscito ad andare oltre i quarti di finale persi contro Gregoire Jacq (tds numero 7) per 6-3 6-4. Il classe ’92 francese, che al primo turno ha eliminato l’altro italiano in tabellone Giovanni Fonio, è poi arrivato in finale dove però ha perso il derby contro Gleb Sakharov con un doppio 6-3.

Risultato finale: [4] G. Sakharov [7] G. Jacq 6-3 6-3



Kaarst, Germania F2 ($15.000) – Vittoria a sorpresa del qualificato Elmar Ejupovic a Kaarst. Complice un tabellone in cui la prima testa di serie numero 1 Vladimir Ivanov è numero 451 del mondo, il tedesco riesce a vincere il suo primo torneo Futures in carriera battendo in finale il connazionale Oscar Otte (tds numero 5) in un match molto combattuto con il punteggio di 7-6(4) 6-7(3) 6-4.

Risultato finale: Ejupovic b. [5] O. Otte 7-6(4) 6-7(3) 6-4



Manacor, Spagna F1 ($15.000) – Primo torneo della stagione e subito vittoria per Jaume Munar, il diciannovenne spagnolo partito numero 2 del tabellone non perde neanche un set nei cinque incontri disputati e in finale batte il connazionale Ricardo Ojeda Lara e testa di serie numero 1 con un doppio 6-3. Tra gli italiani presenti quarti di finale per Omar Giacalone, persi proprio contro Ojeda Lara per 6-1 6-3.

Risultato finale: [2] J. Munar b. [1] R. Ojeda Lara 6-3 6-3

Hammamet, Tunisia F2 ($15.000) – Finale tutta portoghese a Hammamet. Ad aggiudicarsela è il classe ’93 Joao Dominguesin rimonta su Goncalo Oliveira 2-6 6-4 6-3. I due portoghesi sono arrivati in finale eliminando in semifinale i due favoriti Oriol Roca Batalla (tds numero 1) e soprattutto Attila Balazs (tds numero 2). Dei tanti italiani in tabellone il migliore è stato Nicola Ghedin che dopo aver eliminato al secondo turno Marco Bortolotti (tds numero 7) in tre set, è stato eliminato 6-3 6-1 dall’ungherese Balazs.

Risultato finale: [3] J. Domingues b. [8] G. Oliveira 2-6 6-4 6-3

Antalya, Turchia F2 ($15.000) – Antalya porta bene ad Aleksandar Lazov, dopo aver vinto lo scorso anno per due volte, il bulgaro vince per la terza volta nella città turca. Nella parte bassa del tabellone il numero 425 del mondo si fa largo con facilità contro avversari di molto inferiori. In semifinale il primo match più impegnativo è contro Liam Broady (tds numero 5), vinto però facilmente 6-0 6-1, nell’atto conclusivo invece Lazov ha sconfitto in tre set 6-4 2-6 7-6(5) l’olandese Tallon Griekspoor (tds numero 7).

Risultato finale: [8] A. Lazov b. [7] T. Griekspoor 6-4 2-6 7-6(5)

Sunrise, Stati Uniti F4 ($15.000) – Prima affermazione a livello Futures per il numero 1 del mondo juniors Miomir Kecmanovic. Il giovane serbo, diciotto anni ancora da compiere, dopo aver vinto di recente il suo secondo Orange Bowl si è tolto la soddisfazione di vincere il torneo partendo dalle qualificazioni e perdendo un solo set nei nove incontri disputati. In finale Kecmanovic ha battuto con un doppio 6-2 lo svedese Christian Lindell (tds numero 5).

Risultato finale: Kecmanovic b. [5] C. Lindell 6-2 6-2