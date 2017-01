AO, statistiche e numeri incredibili per le semifinali femminili

Venus Williams - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

MELBOURNE – Serena Williams ha 35 anni, Venus Williams ne ha 36, e Mirjana Lucic 34. La presenza di tre veterane contemporaneamente in semifinale fa emergere numeri interessanti a livello statistico

L’Australian Open Daily, l’opuscolo quotidiano distribuito in sala stampa con la presentazione della giornata di partite, ha dedicato stamattina un’interessante editoriale ai numeri delle semifinali femminili in campo oggi. Lo vediamo qui sotto, e diamo una panoramica dei record personali effettivamente impressionanti delle tre “vecchiette” che mentre leggerete saranno impegnate a darsi battaglia sulla Rod Laver Arena.

Per quanto concerne Serena, è la sua semifinale Slam numero 34, e sta puntando la vittoria n°80 in singolare agli Australian Open.

Venus, che è la più anziana in tabellone, per ora conta 50 vittorie qui a Melbourne, in ben 17 partecipazioni. Tra la semifinale agli Australian Open più lontana (2003, battè Justine Henin per poi cedere in finale a sua sorella) e quella di oggi, a dimostrare la consistenza nel tempo ad altissimo livello della “Venere nera”, sono passati 14 anni.

Ma riguardo alla longevità agonistica a distanza di tempo, il record non può essere che di Mirjana, che è stata capace di ripetere il risultato della semifinale Slam (in generale, non qui) a distanza di ben 18 anni, dopo essere arrivata tra le prime 4 a Wimbledon 1999, sconfitta nell’occasione da Steffi Graf.

La “ragazzina” CoCo Vandeweghe, 25 anni, in mezzo a “mostri” di durata al top mondiale a distanza di tante stagioni, sembra quasi fuori contesto, ma le sue recenti ottime prestazioni (sei “scalpi” di top-ten) non sono un biglietto da visita da prendere sottogamba. Per ora, della potente ragazzona di New York possiamo dire che è quella che abbassa la media di età di queste semifinali, a 32.5 anni.