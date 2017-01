Questo Nadal è troppo forte anche per il nuovo Dimitrov?

Rafa Nadal - Australian Open 2017 (foto di Roberto Dell'Olivo)

La seconda semifinale dell’Australian Open definirà l’avversario di Federer, già comodo in poltrona. Nadal è favorito, ma Dimitrov non ha paura

A Melbourne ci sono meno di 24 ore per riprendersi dalla vittoria emozionante di Roger Federer contro Stan Wawrinka, perché venerdì alle 9,30 italiane sulla Rod Laver Arena scenderanno in campo Rafa Nadal e Grigor Dimitrov, in una partita che designerà il secondo finalista di questa edizione degli Australian Open. Lo spagnolo si è aggiudicato sette degli otto scontri diretti, ma ha perso l’ultimo lo scorso ottobre a Pechino, quando cedette la battuta per cinque volte consecutive e dovette soccombere in due parziali al giocatore di Haskovo. Quest’ultimo è arrivato fin qui perdendo solamente due set, uno contro Chung e un altro nel match di ottavi con Istomin, trovando invece vita facile negli altri turni, specialmente contro Gasquet e Goffin rispettivamente ai sedicesimi e ai quarti. Nadal, dal canto suo, dopo aver esordito contro Florian Mayer e Marcos Baghdatis, ha rimontato uno svantaggio di un set a due ad Alex Zverev, riuscendo poi a contenere l’esuberanza di Monfils in quattro set, per poi vincere in straight sets contro Milos Raonic. Quella di domani sarà solamente la seconda semifinale a livello Slam per Dimitrov, dopo quella di Wimbledon 2014 persa da Djokovic.

Per Grigor sarà importante iniziare bene la sfida, mantenendo una percentuale alta di prime palle e cercando subito con l’uno-due di chiudere velocemente lo scambio, o comunque indirizzarlo, con un dritto in avanzamento, schema che da sei mesi a questa parte ha affinato sempre di più, anche grazie alla sua rapidità in uscita dal servizio e a un notevole miglioramento nel gioco di gambe, adesso ben aderenti al terreno e con le quali riesce a generare grande potenza. Negli scambi meno brevi, invece, l’allievo di Dani Vallverdu dovrà cercare inizialmente il lato destro del maiorchino, per poi accelerare dall’altra parte, magari anche con la soluzione inside-out, senza però lasciare troppo campo scoperto dall’altra parte, dove lo spagnolo sarebbe pronto a infilarlo con il dritto lungolinea, come emerso in questa occasione.

Da parte sua, Nadal cercherà di irretire “Grisha” sulla diagonale sinistra, con il proprio dritto mancino opposto al rovescio a una mano del bulgaro, con cui Dimitrov tende ad accorciare la gittata dei propri colpi e a concedere troppi metri di campo all’avversario, specialmente quando deve fronteggiare una palla sopra l’altezza del fianco, come si vede chiaramente in questa circostanza.

Sarà dunque importante uscire da questa diagonale, magari con il rovescio lungolinea, e invertire l’inerzia dello scambio, come è riuscito a fare bene qui.

Altro elemento cruciale per il numero 15 ATP sarà il rendimento alla risposta, soprattutto quella da sinistra sul servizio in slice a uscire di Rafa, che in questo torneo ha ripreso a funzionare a meraviglia. Similmente, Nadal dovrà essere bravo ad aggredire la seconda di servizio del bulgaro, spesso corta e centrale. Un aspetto non meno importante sarà la tenuta psico-fisica: è probabile che l’iberico comincerà in maniera autoritaria, con Dimitrov che dovrà essere attento a non sprecare troppe energie nelle prime due ore di gioco per recuperare palle impossibili, così da rimanere fresco nella seconda parte dell’incontro, in cui in più di un’occasione Rafa ha mostrato qualche piccola crepa. Il numero 15 del mondo dovrà essere molto bravo a far riemergere le difficoltà dell’avversario da questo punto di vista.

Come sottolineato anche dai bookmaker, lo spagnolo è decisamente favorito, ma attenzione all’estro e ai miglioramenti di Grigor, che è pronto a regalare una semifinale di alto livello. Lo spettacolo può cominciare.