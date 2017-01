Serena Williams - Australian Open 2017 (foto di Roberto Dell'Olivo)

MELBOURNE – La seconda semifinale del torneo femminile è poco più di un allenamento agonistico. Serena Williams domina Mirjana Lucic in 50 minuti e sfiderà di nuovo sua sorella per il titolo in Australia dopo 14 anni

dal nostro inviato a Melbourne

[2] S. Williams b. M. Lucic-Baroni 6-2 6-1



(a breve la cronaca)