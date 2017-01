La buonanotte da Melbourne: Federer che ripete “Diciotto!”

Roger Federer - Australian Open 2017

MELBOURNE – Il podcast della buonanotte con l’inviato Vanni Gibertini. Federer, Federer, e ancora Federer. Diciotto, diciotto, diciottooo!

Tutti i podcast da Melbourne

No, l’inviato Vanni Gibertini non riposa mai. Subito dopo la diretta Facebook con Luca Baldissera accetta di farsi importunare dalla redazione per il riepilogo della buonanotte. Ovviamente si parla di quello svizzero che ha trasformato i festeggiamenti per l’Australia Day in festosi cordoni per celebrare il suo ritorno in una finale Slam. Nel podcast si parla di come ha battuto Wawrinka per guadagnarsi la sua sesta partecipazione all’atto finale dell’Open d’Australia. Dove riprenderanno vita gli spettri della sua ossessione per il numero 18, che condivide con… Gigi Proietti.

(Per la cronaca, lo sketch è questo)

A cura di Alessandro Stella e Vanni Gibertini