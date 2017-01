Errani, ancora il polpaccio: forfait a San Pietroburgo

Sara Errani - Australian Open 2017 (foto di Roberto Dell'Olivo)

La tennista bolognese non ha ancora recuperato dall’infortunio che l’ha costretta al ritiro contro Makarova. Proverà il rientro per la Fed Cup

Non è sicuramente un periodo felice per Sara Errani. Il fastidio al polpaccio che aveva causato il suo ritiro contro Makarova all’Australian Open non è ancora sparito e la tennista emiliana dovrà saltare il Premier di San Pietroburgo, al via la prossima settimana. Il torneo russo non sarà tuttavia privo di portacolori azzurre: nel main draw figura il nome di Roberta Vinci, campionessa in carica, e Camila Giorgi prenderà parte al torneo di qualificazione. Non ci sarà invece Karin Knapp, inizialmente in tabellone ma costretta al forfait per problemi fisici.

Sara Errani ha comunicato la sua decisione con un breve tweet. Il suo programma di recupero prevede la priorità per la sfida di Fed Cup contro la Slovacchia, in programma a Forlì l’11 e 12 febbraio.

Niente S.Pietroburgo per me, il polpaccio fa ancora male.. Voglia di giocare pazzesca ma tocca aspettare.. #trusttheprocess pic.twitter.com/os59HXRn5r — Sara Errani (@SaraErrani) January 26, 2017