AO junior: tabelloni alle fasi finali, fuori il n.1 maschile Wu

L'israelaiano Yshai Oliel agli Australian Open 2017

Definite le finali dei tabelloni di singolare junior. Giornataccia per le teste di serie n.1: eliminato il cinese Wu, si salva di un soffio la svizzera Masarova

Anche i tabelloni junior degli Australian Open si avviano al loro atto conclusivo. Nel singolare maschile è stata eliminata in semifinale la testa di serie n.1 Yibing Wu che in una Margaret Court Arena animata da più di un migliaio di rumorosissimi tifosi israeliani è stato sconfitto dal n.4 del tabellone Yshai Oliel per 6-4 3-6 6-2. L’israeliano troverà in finale la testa di serie n.15 Zdombos Piros (Ungheria), che nell’altra semifinale ha superato il francese n.5 del seeding Corentin Moutet per 6-3 6-4.

Tra le ragazze vittoria in rimonta per la n.1 del mondo e testa di serie n.1 Rebeka Masarova (Svizzera), che ha recuperato un set alla promessa canadese Bianca Andreescu (la quale viene ufficialmente chiamata Bianca Vanessa, ma che ha deciso di non utilizzare più il secondo nome per semplicità) e si è imposta per 4-6 7-6(5) 6-0 in 2 ore ed 1 minuto dopo essere stata a due punti dalla sconfitta quando l’avversaria ha servito per il match sul 6-5 del secondo parziale.

In finale la Makarova incontrerà l’ucraina Marta Kostyuk (testa di serie n.11) che si è sbarazzata della russa Elena Rybakina (n.16) per 6-1 7-5.