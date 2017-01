AO interviste, Nadal: “Dopo il ritiro al Roland Garros ho pianto”

Rafa Nadal - Australian Open 2017

Australian Open interviste, semifinali: [9] R. Nadal b. [15] G. Dimitrov 6-3 5-7 7-6(5) 6-7(4) 6-4. L’intervista del dopo partita a Rafael Nadal

Come ti senti? E se ti ricordi, come ti sentivi quando hai battuto Verdasco sette anni fa? Pensi di poter recuperare in tempo?

È quello che proverò a fare. L’ho fatto nel 2009. Sono sette, otto anni più grande. Ma ora non è il momento di parlare di questo. È il momento di essere felici, molto felici. È stato un match fantastico. Molto emozionante. Penso che Grigor abbia giocato molto bene. Io ho giocato molto bene. Si è visto un tennis di grande qualità stasera. Per me è fantastico arrivare nuovamente ad una finale del grande slam qui in Australia al primo slam dell’anno. Significa molto per me. Qui sento l’affetto delle persone. Mi danno molta energia positiva. Mi sento semplicemente molto felice di aver fatto parte di questo match. È arrivato il momento nel quinto set in cui volevo vincere. Mi sono detto: sto facendo del mio meglio, sto giocando molto bene. Se perdo, è tutto. Grigor lo merita pure. Penso che entrambi meritassimo di andare in finale. È stata una grande lotta. Alla fine ho vinto io. Mi sento fortunato e sono molto felice per questo.

Qualche tempo fa hai aperto la tua nuova accademia e hai invitato Roger. Se qualcuno vi avesse detto quando eravate entrambi infortunati, che avresti incontrato il tuo rivale alla finale degli Australian Open, cosa gli avresti detto?

Quel momento è stato fantastico per Manacor. L’ho detto centinaia di volte, ma non posso smettere di ringraziarlo perché è stato molto emozionante per tutti. In quel momento sicuramente non avremmo mai pensato che avremmo avuto nuovamente la possibilità di essere in una finale e soprattutto nella prima dell’anno. È successo. Entrambi abbiamo lavorato molto duramente per essere dove siamo. È fantastico. È fantastico che siamo nuovamente in un momento come questo e che abbiamo di nuovo la possibilità di goderci un momento come questo. Sono molto felice per me e molto felice per lui.

Quale è stato il momento più basso lo scorso anno? Il momento in cui non avresti mai sognato che questo fosse possibile?

Sono una persona positiva. Mai dire mai, perché ho lavorato molto duramente per essere dove sono. Prima di venire qui, ho detto nella conferenza pre-torneo, che mi sto allenando bene. Non pensavo di poter essere dove sono oggi. L’anno scorso è stata dura. Quando senti che stai giocando bene e devi ritirarti dal Roland Garros senza scendere in campo non è facile. Mi ricordo che piangevo nella macchina tornando in hotel. Quello è stato un momento difficile. Poi ho provato a giocare le Olimpiadi. Ho corso il rischio giocando le Olimpiadi perché è un evento molto speciale per me. Rappresentare il mio paese è molto importate. Ho corso il rischio e sono state delle grandi Olimpiadi per me. Sono andato vicino a prendere una medaglia in singolare. Se dovessi tornare indietro giocherei di nuovo. Dopo, ho giocato gli US Open in buone condizioni. Dopo ho dovuto fermarmi e credo sia stata una buona decisione.

Le discussioni dei prossimi giorni saranno riguardo al romanticismo di te che sfidi Roger, due leggende che giocano una finale. È qualcosa a cui pensi o è semplicemente un’altra finale?

È speciale giocare con Roger di nuovo in una finale slam. Non posso negarlo. È eccitante per me e per entrambi essere ancora qui e combattere ancora per gli eventi importanti. Dopo tutto è una finale. È un match importante per entrambi. Spero di essere pronto a competere bene nuovamente. Ho bisogno di tornare in hotel e riposare per il momento.

Il fatto che hai un record migliore contro Roger e che hai vinto tutte e tre le volte che avete giocato qui, ha qualche valore quando andrai in campo domenica?

No, è stato molto tempo fa. È un match differente, un momento differente per entrambi. È completamente diverso da quello che è successo prima. È speciale. Non siamo stati in questa situazione per molto tempo, quindi questo rende il match differente. Non penso a quello che è successo in passato. Chi giocherà meglio vincerà il match.

Traduzione di Alessandra Montenero